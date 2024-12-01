明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

壁球｜香港壁球公開賽明展開　6港將分途迎敵　傳奇球手妮高簡舒亞賽前獲頒名人堂獎項 (21:50)

一連7日的香港壁球公開賽明日（2日）於香港壁球中心開打，大會賽前於今晚（3日）假香港足球會舉行球員歡迎晚會，讓一班球員先禮後兵，並在同場頒發「名人堂」獎項予傳奇球手的巴基斯坦籍簡舒亞（Jansher Khan）及馬來西亞籍妮高（Nicol David），而15歲年輕港將鄧凱琳（Helen Tang）亦因受惠球手臨時退賽而獲外卡資格替補參賽。

屬職業壁球協會（PSA）世界巡迴賽白金級別的香港壁球公開賽，今在賽前為各個參賽球手舉行歡迎晚會，PSA亦藉同場頒發「名人堂」獎項予兩名分別是男、女子壁球傳奇球手的簡舒亞及妮高，現年55歲的簡舒亞早於2001年宣布掛拍，他過去曾約有10年高踞世界排名第1，以及8次在香港公開賽封王；41歲的妮高則在5年前退役，更有109個月處於世一位置，她過去亦曾10次贏得香港公開賽冠軍，並認為其成功之道是專注於持續改進及為比賽微調細節，亦對壁球獲納入奧運感到欣慰，強調代表壁球已走向全球。

此外，受惠於有參賽球手臨時退賽，港隊除派出梁子軒、劉子均、何子樂、李嘉兒及湯芷穎外，也正式宣布15歲小將鄧凱琳將獲外卡資格替補參賽。本為尼日利亞與香港混血兒的鄧凱琳表示之前兩、三個月在本地賽事表現或是獲得外卡的原因之一，並對此感到非常驚訝和興奮，「上周一晚上11點半接到教練的電話，要求回覆參賽的電郵，我當晚亦難以入睡」。從幼稚園已接觸壁球的鄧凱琳，雖在明午5時首圈已被抽中需迎戰6號種子的英格蘭籍好手佐治娜甘迺迪（Georgina Kennedy），但她表明希望能在比賽中盡情享受，展現自己最好的一面。

對於這名後起之秀，世界排名第26的師姐何子樂亦讚揚鄧凱琳的擊球手勢很自然，並認為體能是其突出之處，「她在球場上跑得很快，加上個子不高，她就好像『超音鼠』一樣」。至於另一師姐李嘉兒雖在10月的美國壁球公開經典賽女單奪亞，寫下個人世巡賽最佳成績，但她認為忘記過去成績能夠讓自己在比賽中更放鬆，並透露因早前經歷肩膀受傷而重新調整比賽策略，「發現慢下來反而能更好地控制比賽節奏，給對手施加壓力」。

賽事方面，同樣以外卡出戰的港將劉子均和梁子軒，將分別於明午12時及2時在男單首圈面對15號種子的埃及籍球手尤素夫伊巴謙（Youssef Ibrahim）及同樣來自埃及的頭號種子名將阿里法拉格（Ali Farag）。女單方面，憑世界排名出戰的何子樂及隊友李嘉兒則在明午12時及2時女單首圈硬碰蘇格蘭籍的麗莎艾肯（Lisa Aitken）及8號種子的埃及籍選手艾娜拉比（Rowan Elaraby），若兩人能夠晉級次圈或演港隊「內訌」；外卡參賽的湯芷穎將惡鬥另一來自埃及的16號種子姍娜伊巴謙（Sana Ibrahim）。

今屆賽事首圈至次圈將安排在香港壁球中心上演，其後由8強起至決賽將在12月5日至8日首度移師中環愛丁堡廣場搭建的玻璃場上演，門票已於10月底起在中國香港壁球總會辦事處公開發售，票價由港幣100元至570元不等。

其他報道：英超︱沙卡兩助攻兼埋齋　阿仙奴5：2挫韋斯咸　各賽事三連捷入13球

其他報道：劍擊︱張家朗江旻憓齊奪年終世一殊榮　張：衷心多謝支持我嘅人

相關字詞﹕明報體育 壁球 編輯推介 香港壁球公開賽 簡舒亞 妮高 鄧凱琳 梁子軒 劉子均 何子樂 李嘉兒 湯芷穎

上 / 下一篇新聞