壁球｜香港壁球公開賽明展開　6港將分途迎敵　傳奇球手妮高簡舒亞賽前獲頒名人堂獎項 (21:50)

屬職業壁球協會（PSA）世界巡迴賽白金級別的香港壁球公開賽，今在賽前為各個參賽球手舉行歡迎晚會，PSA亦藉同場頒發「名人堂」獎項予兩名分別是男、女子壁球傳奇球手的簡舒亞及妮高，現年55歲的簡舒亞早於2001年宣布掛拍，他過去曾約有10年高踞世界排名第1，以及8次在香港公開賽封王；41歲的妮高則在5年前退役，更有109個月處於世一位置，她過去亦曾10次贏得香港公開賽冠軍，並認為其成功之道是專注於持續改進及為比賽微調細節，亦對壁球獲納入奧運感到欣慰，強調代表壁球已走向全球。

此外，受惠於有參賽球手臨時退賽，港隊除派出梁子軒、劉子均、何子樂、李嘉兒及湯芷穎外，也正式宣布15歲小將鄧凱琳將獲外卡資格替補參賽。本為尼日利亞與香港混血兒的鄧凱琳表示之前兩、三個月在本地賽事表現或是獲得外卡的原因之一，並對此感到非常驚訝和興奮，「上周一晚上11點半接到教練的電話，要求回覆參賽的電郵，我當晚亦難以入睡」。從幼稚園已接觸壁球的鄧凱琳，雖在明午5時首圈已被抽中需迎戰6號種子的英格蘭籍好手佐治娜甘迺迪（Georgina Kennedy），但她表明希望能在比賽中盡情享受，展現自己最好的一面。

對於這名後起之秀，世界排名第26的師姐何子樂亦讚揚鄧凱琳的擊球手勢很自然，並認為體能是其突出之處，「她在球場上跑得很快，加上個子不高，她就好像『超音鼠』一樣」。至於另一師姐李嘉兒雖在10月的美國壁球公開經典賽女單奪亞，寫下個人世巡賽最佳成績，但她認為忘記過去成績能夠讓自己在比賽中更放鬆，並透露因早前經歷肩膀受傷而重新調整比賽策略，「發現慢下來反而能更好地控制比賽節奏，給對手施加壓力」。

賽事方面，同樣以外卡出戰的港將劉子均和梁子軒，將分別於明午12時及2時在男單首圈面對15號種子的埃及籍球手尤素夫伊巴謙（Youssef Ibrahim）及同樣來自埃及的頭號種子名將阿里法拉格（Ali Farag）。女單方面，憑世界排名出戰的何子樂及隊友李嘉兒則在明午12時及2時女單首圈硬碰蘇格蘭籍的麗莎艾肯（Lisa Aitken）及8號種子的埃及籍選手艾娜拉比（Rowan Elaraby），若兩人能夠晉級次圈或演港隊「內訌」；外卡參賽的湯芷穎將惡鬥另一來自埃及的16號種子姍娜伊巴謙（Sana Ibrahim）。

今屆賽事首圈至次圈將安排在香港壁球中心上演，其後由8強起至決賽將在12月5日至8日首度移師中環愛丁堡廣場搭建的玻璃場上演，門票已於10月底起在中國香港壁球總會辦事處公開發售，票價由港幣100元至570元不等。

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