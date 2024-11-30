劍擊︱美國小將揚威男重青年世盃香港站　袁諾文8強止步港隊最佳 (20:15)

繼首日美國隊女將揚威重劍個人賽後，該隊男將今在亞博再寫佳績，其中16歲非種子球手域馬由次圈起一路闖關，並於決賽以15：4大勝哈薩克隊的穆斯塔芬奪得冠軍。至於頭號種子的美國隊好手比斯洛羅夫（Alexander Bezrodnov）則於第3圈以12：13不敵本地排名第1的港隊代表徐家煥；而後者晉級後未能高歌猛進，在32強以8：15不敵最終亞軍的穆斯塔芬止步。

其餘港將方面，本地排名第2的袁諾文由次圈起一路殺入8強，最終以11：15負予美國隊的Philip Kang無緣再晉一級，但仍成為主場最佳戰績劍手。至於在今年初的亞洲青年錦標賽男重摘銅的高映川，則戰至32強以12：15不敵比斯洛羅夫出局。

戰畢兩日賽事後，重劍青年組世盃香港站明日煞科將演男、女重團體賽，其中由高映川、袁諾文、徐家煥及黃至晧組成的港男隊，將於首擊的16強面對澳洲隊；由吳海諦、方心、黎曉瞳及陳海琳組成的港女隊，則會在首場16強遇上中華台北隊。

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