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銀牌4強︱理文挫傑志闖決賽　新帥賀蘭特取首勝　完場後雙方爆發衝突 (18:31)

高級組銀牌4強今午（30日）開戰，理文憑安尼亞及艾華頓各建一功，在旺角大球場以2：1擊敗傑志，率先晉身決賽，新主教練賀蘭特取得領軍首勝，同時令宿敵無緣三連霸。

傑志有上仗港超大勝九龍城領紅的主將明加索夫停賽，還有馬查度及陳俊樂仍養傷；理文基本沿用周中亞冠盃2作客越南負南定FC的陣容，只有兩個變動起用左閘立花稜也及顏樂楓復任正選。

傑志開賽初段是搶攻一方，卻在16分鐘先失一球，韓籍右閘裴栽釪在後場回傳乏力，被射手安尼亞截球後單刀射門，門將泰利擂到皮球仍入網，這名愛沙尼亞國腳繼本月初港超再次射破「藍鳥」大門。傑志24分鐘有扳平良機，但潘沛軒在門前混戰中射斜。不過理文於補時4分鐘，輪到中堅杜度頭槌回傳犯錯，皮球笠過門將陳嘉豪後中柱，被前鋒迪美路夫衝前補射得手，為傑志上半場追成1：1。

理文下半場由胡晉銘入替顏樂楓，換邊後2分鐘在禁區頂博得罰球機會，由艾華頓直射入網，為理文再度領先。這名港足翼鋒75分鐘再次直射罰球，今次則被泰利飛身救出。82分鐘，祖連奴禁區頂撞射中楣彈出。補時9分鐘都未再改寫比數下，理文最終險勝2：1，繼2019/20年球季後再度晉身銀牌決賽，將對明午3時另一場4強東方對標準流浪之勝方。

今仗兩隊共有6面黃牌，而且完場後理文中場保利臣更走向傑志球迷區慶祝，引發雙方眾多球員上前掀起衝突，除了費蘭度跟港足隊友黃威理論，為隊友護航的傑志前鋒迪美路夫與理文後衛李毅凱表現激動。保利臣賽後解釋，上次交手時被傑志球迷辱罵提及其初生嬰兒，今次已第2次發生，「雖然這在足球比賽可能很平常，但我還是接受不到罵我的家人。理文對傑志是香港最好的大戰，希望大家不用說攻擊球員家人的話，應該享受觀賞賽事」。曾效力傑志多年的李毅凱則稱比賽過後就無事，對於近季傑志球迷關係轉差，他稱「踢波係咁好正常，希望更多球迷入場鬧我哋」。

身兼港足助教的36歲威爾斯籍教頭賀蘭特，重返理文第2場領軍獲勝，他稱對傑志的重要賽事勝出是很大成就，讚揚球員表現難以置信。對於完場後的衝突，他也稱在足球界很常見，「這個情况在香港足球也很普遍，並不是好事。我答應過李生（班主李文恩），理文會成為有格調的球隊，我會再跟球員交談」。

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