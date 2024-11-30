英超｜雲佬接掌李斯特城簽約兩年半　下周中「地標」領軍 (17:00)

李斯特城今夏重返英超，但上季領軍升班的主帥馬利斯卡轉投車路士，由谷巴接任，但這名曾執教諾定咸森林的威爾斯籍教頭帶隊戰績不佳，日前終被球會解僱。而會方在今晚征戰賓福特前，宣布由雲尼斯達萊接掌帥印。48歲的「雲佬」今季此前曾任曼聯助教，在坦夏格被炒後短暫出任看守領隊，並取得4場3勝1和不敗佳績，當中包括在英格蘭聯賽盃16強及英超兩度大勝李城。賦閒僅半個月就覓得新工作的他，將於下周三聯賽主場對韋斯咸才正式帶隊。雲佬稱對這機會感興奮，又透露曾向上季李城主帥、現任車路士領隊馬利斯卡徵詢意見，以及期待與老將射手占美華迪合作，「我會為球會付出一切」。

另外，曼聯新帥魯賓艾摩廉上輪英超領軍首仗只能作客1：1打和「升班馬」葉士域治，但在日前轉戰歐霸順利取得領軍首勝，明晚重返奧脫福球場迎戰愛華頓，將力爭為12戰僅16分的「紅魔」在聯賽重返勝軌。他認為將是一場充滿對抗和長傳的比賽，「我們需要保持控球，我希望看到球隊的表現比對葉士域治時有進步，沒有藉口，必須贏得比賽」。美臣蒙特在歐霸對波杜基林特正選上陣59分鐘，艾摩廉也大讚這名25歲英格蘭中場表現，「他正在努力工作，他作為球員非常渴望成功，亦必須保持健康。他這仗表現得很出色，有很多時刻和細節讓你看到他是真正的專業職業球員，我對他亦有很大信心」。據統計，艾摩廉上季帶領士砵亭在葡超22場主場全勝。

至於12戰22分的車路士明晚主場鬥阿士東維拉，馬利斯卡賽前強調「藍戰士」仍未成爭冠分子，要腳踏實地繼續逐場提升表現。而白禮頓昨有翼鋒三笘薰頭槌建功，但在主場被修咸頓逼和1：1，賽後13戰23分近3場不敗。