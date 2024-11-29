學界足球︱香港國際互射12碼挫聖若瑟相隔9年重奪D1冠軍　門將周若言「兩撲」極刑做功臣 (19:03)

聖若瑟在日前4強3：1擊敗法國國際學校，近3屆兩度殺入決賽；香港國際學校則2：1挫拔萃男書院，連續兩屆晉決賽兼報卻上屆屈居亞軍敗仇。聖若瑟教練團續星光熠熠，除了港足門將教練范俊業及九龍城中場陳文輝任助教，今屆還有今夏退役的前港足中場林嘉緯及校友港腳顏卓彬助陣，不過帶隊的理文助教朱兆基，因要為球隊備戰明午高級組銀牌4強對傑志而未有到場督師。

兩隊今屆曾在分組賽交手，踢成1：1打和。今仗聖若瑟控制戰局圍攻，但效力理文U22的劉宇浩於21分鐘撞射高出，5分鐘後蘇子然亦射斜出界，未能攻破香港國際以港足U17門將周若言把關的血肉長城防線；香港國際亦有次罰球攻勢具威脅，但被同樣是港足U17門將的許柏瑋化解，上半場互無紀錄。換邊後續由聖若瑟主導，蘇子然下半場17分鐘的切射，以及1分鐘後劉宇浩在罰球攻勢中門前鏟射，均未能射被周若言的十指關，最終上、下半場各35分鐘都踢成0：0，要互射12碼分勝負。

雙方首兩輪皆入，聖若瑟的港足U17代表張堯軒於第3輪主射中楣彈出，加上緊接的標準流浪中場張青雲主射再被周若言「捉到路」撲出，雖球證其後示意門將提早離白界而需重射，一度令香港國際師生空歡喜一場，不過張青雲再度射向龍門右邊再一次被周若言撲出，令4輪皆中的香港國際，繼2015年後相隔9年重奪學界足球D1 男甲冠軍。

連續兩屆參加D1決賽的周若言，繼4強再做救12碼功臣，稱知道學校已多年無奪冠，「想今次冠軍證明HKIS係踢得波，每年都可與聖若瑟及男拔萃等強隊抗衡。我們夾了很多年像是個大家庭，所以奪冠我不意外，因為知道球隊是有能力」。他稱今場決賽最重要是要集中，稱在重射12碼時，立即提醒自己要保持冷靜，「提醒自己要再撲多次，我好有信心知道對方會射邊面，預計對方重射會估我撲另一邊，所以我就撲返同一邊」；本身為港會U18球員的他笑言，緊接今晚要為球隊出戰香港超級青年聯賽。

聖若瑟教練團成員兼校友顏卓彬表示，球隊今仗不乏機會兼圍攻，無奈欠運及未能把握入球機會，「去到12碼階段已無分勝負，我為球隊表現自豪，希望他們盡快收拾心情，準備緊接的精英賽」。至於周一舉行的季軍戰，拔萃男書院同樣法定時間互交白卷，在互射12碼以4：2擊敗法國國際學校奪得季軍。