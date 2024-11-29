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歐霸︱曼聯主場3：2挫波杜基林特取艾摩廉領軍首捷　海倫：新陣式有利發揮 (16:40)

曼聯今晨（29日）在歐霸憑前鋒海倫兩射一傳，主場以3：2險勝挪威球會波杜基林特，取得新帥魯賓艾摩廉首場勝仗。賽後海倫表示，在新帥的新陣式下令他有更好發揮。

艾摩廉日前在領軍首擊於英超作客被葉士域治逼和1：1，今仗首度在奧脫福球場主場出擊，繼續沿用3中堅陣式，正選起用前鋒海倫，以及由養傷逾一年至最近才復出的杜維爾馬拉西亞，聯同安東尼馬菲奧斯分任左、右翼衛。

繼上仗開賽兩分鐘已由拉舒福特先開紀錄，艾摩廉的「紅魔」今仗再度閃電入球，在開賽僅48秒就由海倫在前場逼甩對方門將腳下球，造就阿歷真度加拿祖「執雞」射入空門火速領先，不過波杜基林特於19及23分鐘射入世界波及快速反擊得手，連入兩球一度反超前。戰至完半場前，海倫接應馬沙拉奧傳中後一剔一射，為曼聯追成平手，這名21歲丹麥國腳於下半場50分鐘接應傳中搶點撞射入網，個人梅開二度，協助曼聯險勝3：2，賽後2勝3和得9分升上第12位，距離出線前8名只差1分。

艾摩廉執教士砵亭時，造就瑞典隊前鋒基奧基尼斯入球停不了，同樣身形高大及跑動力強的海倫首為艾摩廉正選，即交出兩個入球及一次助攻的數據，賽後亦稱適合新主帥的陣式，「顯然球隊需要更多時間適應，但今場已看到初步成效，這個體系令我回想昔日在阿特蘭大的表現，3-4-3陣式很適合我發揮」。他入球後亦做出電影《帝國驕雄2》新任羅馬皇帝Emperor Geta將姆指由上轉下再造出「割喉」的經典動作。

艾摩廉取得在曼聯首勝，賽後不忘致謝球迷，「球場內半數觀眾還未認識我，我剛由葡萄牙來到，還未為這間球會做出任何功績，但球迷的歡迎讓我有賓至如歸的感覺，我會把這份感受銘記在心。雖然球隊在比賽最後階段出現一些混亂，但球員做得很好，有奔跑和逼搶，努力做出過去3日的訓練內容」。

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