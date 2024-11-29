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學界｜D1田徑賽煞科　男拔萃連續4年封王　女拔萃「大滿貫」締17連霸 (19:45)

港九區中學學界第一組（D1）田徑賽今（29日）在灣仔運動場收官。賽前分別領先男、女子組團體總成績的拔萃男書院和拔萃女書院，在煞科第3日賽事終保住領先優勢，分別連續4年封王及連續17年稱后。

在壓軸的4×100和4×400米接力開賽前，男拔萃以94分領前次席喇沙書院，女拔萃則以83分領先居次的德望學校，同樣提前穩操勝券。最終男拔萃在男甲（A Grade）及男乙（B Grade）團體稱冠下，以456總分贏得男子團體總冠軍；喇沙則贏得男丙（C Grade）團體冠軍。女拔萃則盡攬女子甲、乙及丙組團體冠軍，實現「大滿貫」。

單項方面，男拔萃的梁靖恆周二在男甲200米準決賽跑出20.88秒，打破師兄吳君浩上屆締造的21.27秒學界紀錄：惟因超風速未成為有效的香港紀錄和U18紀錄；他今早在200米決賽續領群雄以21.50秒奪冠。他賽後提到賽事因起步槍故障延誤約15分鐘稍有影響，未能衝擊紀錄難免少許失望但可接受，「發揮沒比頭兩日好，雖然有太陽但天氣凍了，始終兩星期內比賽3日都攰。本來希望21.2或21.3秒內衝線，最終21.5秒完成是可惜，但都可以」。

梁靖恆下午再於男甲100米決賽跑出10.76秒、分別以0.08秒及0.11秒差屈居於隊友古綽峰及彩虹天主教英文中學的陳庭方摘季。陳庭方今屆首戰D1賽場即成百米飛人，他表示比賽較其他本地賽為佳，「差不多全港最強的中學生都在這裏，一齊競技都好開心」。

今日賽事共產生6項學界紀錄，包括今屆兩個新增的女子中長距離項目。另港大同學會書院的鄭芷殷在女乙200米決賽跑出24.77秒，以0.04秒刷新自己周二準決賽締造的紀錄封后。九龍華仁書院的黃梓奡則在男甲400米決賽以49.90秒，以0.2秒打破塵封8年的紀錄；就讀中六的他同時打破個人最佳成績（PB），終在最後一年初嘗冠軍夢，透露曾因成績停滯不前考慮轉項，「多謝自己一直沒有放棄，破紀錄會是推動力，鼓勵自己繼續在400米發展」。

女將方面，女拔萃的徐穎恩在女甲400米和800米決賽分別跑出2分20.39秒及56.68秒大熱奪冠。德望的庾沛怡則先後在女甲100米欄和100米決賽，以14.01秒和12.19秒率先衝線，同成個人徑項雙料冠軍。

港九區D1田徑第3日紀錄表

項目    學校    運動員    新紀錄    舊紀錄

女乙200米    港大同學會書院    鄭芷殷    24.77秒    24.81秒

女乙3000米*    協恩中學    吳悅曦    10分37.33秒    ／

女甲5000米*    拔萃女書院    文麗淇    19分19.06秒    19分23.41秒

男甲400米    九龍華仁書院    黃梓奡    49.90秒    49.92秒

男乙4×100米接力    拔萃男書院    42.97秒    43.01秒

男乙4×400米接力  拔萃男書院    3分32.92秒    3分33.81秒

*今屆新增項目

港九區D1田徑團體總成績（只列前四）

男子組

冠軍：拔萃男書院（456分）

亞軍：喇沙書院（366分）

季軍：余振強紀念中學（218分）

殿軍：香港華仁書院（202分）

女子組

冠軍：拔萃女書院（534分）

亞軍：德望學校（437分）

季軍：協恩中學（393分）

殿軍：港大同學會書院（184分）

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