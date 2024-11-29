網球︱世界二姐施維雅達藥測呈陽　獲接納輕微過失輕判停賽1個月 (03:20)

ITIA在禁令聲明中證實，23歲的前「世一」施維雅達在今年8月接受藥檢時呈陽性，相關樣本含有禁藥曲美他嗪（TMZ）成分。不過，機構同時透露接納球手解釋，並指其當時在非比賽期時服用了一種由祖國波蘭生產及銷售的藥物，旨在緩解時差和睡眠問題，相信是該受監管非處方藥褪黑激素受污染所致，加上TMZ含量輕微，因此認為其無重大過失或疏忽，但仍輕判她停賽1個月，且由於她於9月12日至10月4日已因事件被臨時停賽，因此停賽期即日起計至12月4日便會結束。

施維雅達及後在個人社交網就事件回應指：「在過去的兩個半月裏，我受到了嚴格的ITIA訴訟，但最終證實了我的清白。這是我職業生涯中唯一呈陽性的興奮劑測試，顯示出一種我以前從未聽過的違禁物質，且含量低得令人難以置信，這讓我一生努力工作的一切都受到了質疑，我和團隊成員都必須應對巨大的壓力和焦慮，慶幸現在一切都已仔細解釋清楚，我可以重新開始做我最喜歡的事情。如果沒有我的支持者，我不確定我是否能夠找到繼續戰鬥的力量。現在我已打完了一生中最艱難的戰鬥，我希望你們能和我在一起並繼續支持我！」

據報施維雅達早前在受查下，被迫放棄藥測呈陽性後出戰的辛辛那提公開賽比賽獎金，並先後棄戰原本已報名的韓國公開賽、中國公開賽及武漢公開賽，但其後已獲解禁，本月更先後出戰WTA年終賽及代表波蘭隊參戰金夫人盃。

值得一提的是，今次事件是繼年初現任男單「世一」史拿（Jannik Sinner）後再有網球壇名將捲入禁藥風波，這名23歲意大利籍球星在今年3月兩次被驗出對禁藥合成代謝類固醇呈陽性，惟獲ITIA確認並無過失而逃過禁賽處分。