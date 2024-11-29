明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

網球︱世界二姐施維雅達藥測呈陽　獲接納輕微過失輕判停賽1個月 (03:20)

國際網球誠信機構（ITIA）昨晚（28日）公布，世界排名第2的波蘭籍星將施維雅達（Iga Swiatek）因在今年8月的一次藥測呈陽性，惟由於這名5屆大滿貫女單得主的違禁問題源於輕微過失所致，裁定輕判停賽1個月，減除此前臨時停賽期之日數，禁令將於下月4日結束。

ITIA在禁令聲明中證實，23歲的前「世一」施維雅達在今年8月接受藥檢時呈陽性，相關樣本含有禁藥曲美他嗪（TMZ）成分。不過，機構同時透露接納球手解釋，並指其當時在非比賽期時服用了一種由祖國波蘭生產及銷售的藥物，旨在緩解時差和睡眠問題，相信是該受監管非處方藥褪黑激素受污染所致，加上TMZ含量輕微，因此認為其無重大過失或疏忽，但仍輕判她停賽1個月，且由於她於9月12日至10月4日已因事件被臨時停賽，因此停賽期即日起計至12月4日便會結束。

施維雅達及後在個人社交網就事件回應指：「在過去的兩個半月裏，我受到了嚴格的ITIA訴訟，但最終證實了我的清白。這是我職業生涯中唯一呈陽性的興奮劑測試，顯示出一種我以前從未聽過的違禁物質，且含量低得令人難以置信，這讓我一生努力工作的一切都受到了質疑，我和團隊成員都必須應對巨大的壓力和焦慮，慶幸現在一切都已仔細解釋清楚，我可以重新開始做我最喜歡的事情。如果沒有我的支持者，我不確定我是否能夠找到繼續戰鬥的力量。現在我已打完了一生中最艱難的戰鬥，我希望你們能和我在一起並繼續支持我！」

據報施維雅達早前在受查下，被迫放棄藥測呈陽性後出戰的辛辛那提公開賽比賽獎金，並先後棄戰原本已報名的韓國公開賽、中國公開賽及武漢公開賽，但其後已獲解禁，本月更先後出戰WTA年終賽及代表波蘭隊參戰金夫人盃。

值得一提的是，今次事件是繼年初現任男單「世一」史拿（Jannik Sinner）後再有網球壇名將捲入禁藥風波，這名23歲意大利籍球星在今年3月兩次被驗出對禁藥合成代謝類固醇呈陽性，惟獲ITIA確認並無過失而逃過禁賽處分。

相關字詞﹕體育 編輯推介 網球 施維雅達 禁藥 史拿

上 / 下一篇新聞