足球｜耶馬奪金童獎　巴塞近4年來第3人　周六晚西甲勢傷癒復出 (20:50)

繼上月底榮膺《法國足球》頒發的最佳年輕（21歲以下）球員（高帕獎）後，巴塞隆拿的17歲西班牙隊新星翼鋒拉明耶馬今晨（28日）又以大熱姿態，勇奪由意大利《都靈體育報》主辦的金童獎選舉，成為這支西甲一哥近4年來第3名獲此殊榮的球員。
拉明耶馬在是次金童獎的選舉中，擊敗了主要對手皇家馬德里中場艾達古拿，以及巴黎聖日耳門中場華倫艾馬利而得獎，並繼美斯（2005年）、柏迪（2021年）和加維（2023年）後，成為第4個獲此殊榮的巴塞隆拿球員，而上屆得主是皇馬中場祖迪比寧咸。至於這次女子金童獎得主則是巴塞的進攻中場域奇盧比斯。
耶馬過人之處是今夏在歐洲國家盃入1球和交出4次助攻，最後協助西班牙隊封王，而他也以17歲零1天之齡，成為歐國盃歷來最年輕冠軍球員，也打破已故的球王比利於1958年世界盃，以17歲249日之齡協助巴西奪冠紀錄。另外，月初受傷的耶馬近日已復操，教練費歷克透露對方有望在周六晚聯賽主場迎戰拉斯彭馬斯時復出。耶馬今屆在西甲和歐聯共入6球和貢獻8次助攻。
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