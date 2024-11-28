歐聯｜利物浦隔15年半首挫皇馬　史諾稱抹去多年傷痛　安帥指麥巴比「宴客」或因信心不足 (19:30)

兩軍這仗同有不少傷兵，但15屆歐聯冠軍皇馬的情况相對較嚴峻，其中需將中場費達歷高華維迪拉後串演右閘，又被迫起用21歲的魯爾阿辛斯奧伙拍魯迪格鎮守中路，至於日前在西甲掛彩的鋒將雲尼斯奧斯祖利亞之避戰則令攻力受損。利物浦開賽4分鐘便差點打開紀錄，前鋒達雲紐尼斯右路窄位射門被皇馬門將泰拔高圖爾斯拍出。23分鐘，衝門的紐尼斯快「紅軍」隊友路易斯迪亞斯及居迪斯鍾斯一步扣關，但又被反應快的高圖爾斯瓦解。

高圖爾斯於下半場51分鐘又撲出紅軍右閘干拿巴特利的頭槌攻門。1分鐘後，紅軍中場阿歷斯麥亞里士打與巴特利撞牆滲入禁區後快射地波先拔頭籌。59分鐘，紅軍左閘安德魯羅拔臣踢跌皇馬的盧卡斯華斯基斯被判12碼，此役少有表現的基利安麥巴比主射被紅軍門將基利靴撲出。69分鐘，紅軍的穆罕默德沙拿博得極刑後親自操刀但中柱外側彈出，但其前線拍檔加普在77分鐘接應羅拔臣傳中頂入，終為球隊鎖定2：0勝局，自2009年3月以來首次交手勝出，賽後紅軍則成為今季歐聯唯一5戰全勝之師，以兩分領先次席國際米蘭。

利物浦此役賽前8碰皇馬錄得1和7負劣績，今夏走馬上任的領隊史諾說：「皇馬為利物浦帶來多年傷痛。這次能打敗一支多次稱霸歐聯的球隊，那份感覺是多麼特別。」基利靴則透露阻止麥巴比建功的秘訣道：「我的習慣是不看劊子手，而且保持信心，我為撲對了方向而感恩。」先正選門將艾利臣比加於上月初受傷後，基利靴便臨危受命，上陣8次協助球隊取得7勝1和佳績。

皇馬主帥安察洛堤則稱紅軍贏波合理，並為麥巴比護航道：「很多球員曾射失12碼，他不值得被埋怨。他現處於艱難時刻，需要時間。我們對他宜保持耐性，同時給予他愛和支持。或者他目前信心不足，但這是可以克服的，他將會好轉。他是一個出類拔萃的球員。」皇馬暫以2勝3負得6分排可踢附加賽末席的第24位，而餘下3個對手依次是主隊阿特蘭大、客軍薩爾斯堡和主隊比斯特。安察洛堤充滿信心地說：「不敵利物浦並非決定出線的比賽，皇馬將會重返正軌，就像以往般，將會出席淘汰賽。」

阿士東維拉主場迎戰祖雲達斯一役，主隊攻勢旺盛卻未能化成入球，並藉門將達米安馬天尼斯在65分鐘，精彩撲出敵軍球員法蘭斯高干斯卡奧的近門頭槌攻門。兩軍終互交白卷完場，賽後維拉及「斑馬兵」分別以10分和8分排第9和19位。

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