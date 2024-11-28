亞冠盃2︱東方主場1：4負悉尼提早出局　盧比度認實力存差距只能嘗試競爭 (21:26)

東方此戰正選收起在分組賽攻入兩球的西班牙籍射手巴科爾，但開賽3分鐘幾乎憑一次突擊得手，18歲翼鋒吳宇曦半單刀起腳，未能射破客軍門將梅利斯。FC悉尼保住不失後掌控形勢，5分鐘由奧謙在禁區內人群中施射打開紀錄。這名今夏從荷甲荷華高斯來投的摩洛哥籍中場，16分鐘交出助攻造就前鋒基利馬拉建功；45分鐘獲對方投桃報李再下一城，助悉尼半場遙遙領先3：0。而東方中場馬高斯於21分鐘爭球時，被敵軍馬菲斯撞倒疑傷及頸椎，經隊醫及駐場救護員治理逾5分鐘後終需退下火線，並由黃皓雋入替。

東方換邊後由巴科爾入替同鄉巴杜姆，調動僅花4分鐘立竿見影。巴科爾接應余在言左路罰球，前柱搶點頭槌頂入，追近至1：3。不過東方62分鐘因後衛丹尼爾拉跌在禁區發難的基利馬拉，領黃兼輸12碼，悉尼由奧謙操刀命中完成帽子戲法。東方1分鐘後再靠死球製造威脅，後衛梁冠聰左腳角球內彎中楣彈出。

東方末段並無放棄搶攻，並多次以前場逼搶施壓，補時2分鐘更憑吳宇曦被絆跌博得12碼，但巴科爾主射一飛沖天，未能收獲本仗第2球，最終在1712名球迷入場下以1：4落敗，今季亞冠盃2主場3戰皆北，賽後5戰3分排榜尾，確定無緣小組前兩名晉身16強；在同組菲律賓球隊卡雅主場被日職廣島三箭逼和1：1後，悉尼5戰9分確定次名出線。

東方主教練盧比度賽後跟進馬高斯傷勢，指對方出現腦震盪導致短暫失憶，不記得事發經過，需待進一步檢查。球隊繼首循環作客負0：5後再吞大敗，盧比度承認與悉尼實力差距存在鴻溝，「我們不可能在這水平立足，只能嘗試保持競爭力。我們實力未夠，但仍可以踢出精彩的賽事，至少在比賽某些階段踢得不錯，在強敵面前保持控球和逼搶」。

至於賽後獲盧比度點名稱讚的吳宇曦，今仗是職業生涯首次踢足90分鐘，形容從中獲得成功感，「知道自己所練習的有收獲。這也許是教練團給予我的挑戰，推動我繼續挑戰自己和進步」。這名新晉港腳今屆亞冠盃2屢次面對強敵勇敢突破，贏得球迷掌聲，他透露正是面對勁旅，讓他毫無壓力隨心所欲，「面對實力差距懸殊的對手，我更夠膽這樣做，做好自己便可以」。

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