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壁球︱世界壁球團體賽下月9至15日首在港上演　港將一個月內兩度主場出擊　力爭平4強最佳成績 (17:59)

世界壁球團體錦標賽下月9至15日在香港足球會舉行，首次結合男、女子組賽事同地上演。港隊男、女子代表屆時將緊接月初香港公開賽後再主場出擊，爭取追平打入4強的隊史最佳成績。

壁球世團賽過往曾安排男、女子組同年在不同地方舉辦，亦試過兩組別隔年交錯上演。這次世界壁球總會破天荒二合為一，並安排落戶香港，並在12月2至8日上演的香港公開賽落幕後緊接上演。賽會早前經已抽籤，港男隊在H組對陣巴基斯坦、秘魯及意大利隊；港女隊則在F組迎戰澳洲、南非及芬蘭隊，爭取小組前兩名晉級。

港隊男、女團過去最佳成績均為銅牌，今屆同派出去年杭州亞運班底參戰。男隊成員包括亞運單打銅牌得主梁子軒、劉子均、鄧銘漮及黃祉謙；女隊則包括亞運單打銀、銅牌球手陳善鈺和何子樂，以及湯芷穎及李嘉兒。湯芷穎和何子樂分別為2016和2018年世團賽銅牌功臣，後者今屆先設定目標入8強，「保守一點，這次各隊陣容都很強勁，所以要努力」；湯芷穎則認為團體賽變數大，冀借助主場優勢和運氣衝擊佳績，「不論己隊或是對手，在香港公開賽難免有傷患等影響。我們在主場，自然準備得較好」。

今次世團賽吸引列強派出最強球手訪港，在男、女團皆錄得三連霸的埃及隊，落實派出「世一」法拉治和舒雅賓妮務求延續霸權。而部分世界前20球手已提前來港備戰。梁子軒提到同組最強對手為巴基斯坦隊，希望報卻去年亞運4強敗仇，以首名出線避開預計取得B組首名的英格蘭隊。惟據了解，巴基斯坦隊或因簽證問題，無奈連續3屆缺席。

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