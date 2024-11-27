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亞冠盃2｜理文3球敗走南定　分組賽五戰全敗確定包尾　賀蘭特領軍首擊遇挫 (21:55)

港超球會理文今晚（27日）由36歲威爾斯籍少帥賀蘭特首次領軍，在亞冠盃2 G組第5輪作客越南球隊南定FC，結果上半場已失3球下，吞下0：3的敗仗。理文在G組5戰全敗，提早一輪鐵定包尾完成。

繼2020至22年擔任理文青訓總監後回巢的賀蘭特，掌帥首戰的正選陣容可見「新作風」，左閘未有派上日援立花稜也，改用今季首次擔正翁煦濤。首循環作客贏2：0的南定回師主場再佔上風，11分鐘便由盧卡斯施華禁區頂勁射得手；這名巴西籍鋒將兩鬥理文均有進帳，惟隨即因傷退下火線。理文29分鐘雖有18歲後衛小將周子謙奮力阻止半單刀的阮文偉起腳，但仍被後上的右閘蘇文武無人看管下補中。門將陳嘉豪43分鐘一次誤傳後，被球證指其絆跌完成射門的敵軍前鋒拉菲爾臣（另稱阮春山）判罰12碼；拉菲爾臣親自操刀命中，使理文半場遙遙落後0：3。

理文換邊後於53分鐘有一次黃金機會，愛沙尼亞國腳射手安尼亞接應保利臣中路突破後的傳送，惟單刀起腳被主隊後備門將陳廉条擋出底線。理文其後分別換入顏樂楓、立花稜也及保連奴反撲，68分鐘有艾華頓施展招牌右路左腳燙射，惜中楣彈出。理文尾段收起進攻主力黃威和艾華頓，由張憙延及夏馬特入替，但最終未能破蛋，今屆亞冠盃2錄得五連敗。

同組另一仗，新加坡球隊淡濱尼流浪主場1：0小勝泰國的曼谷聯，前者5戰7分下，讓理文提前一輪鎖定G組末席。南定則1分反壓曼谷聯，以11分升上榜首，提前出線16強。

相關字詞﹕體育 理文 亞冠盃2 南定FC 賀蘭特 編輯推介

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