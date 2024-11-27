明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

歐聯｜利物浦當銳迎皇馬　沙拿未續約心結難解　雲尼缺陣料「解放」麥巴比 (18:59)

季初在英超及歐聯賽場高歌猛進，各項賽事連續14場不敗的英超勁旅利物浦，明晨（28日）將於歐聯第5輪主場硬撼西甲班霸皇家馬德里。作客的「銀河艦隊」有雲尼斯奧斯祖利亞左腳受傷無緣上陣，而及時復蘇的星級鋒將基利安麥巴比，勢成「紅軍」力爭連捷的最大威脅。

利物浦vs.皇家馬德里  now643台  周四凌晨04：00直播

今夏以自由身由巴黎聖日耳門加盟皇家馬德里後，以中鋒姿態攻堅的麥巴比不時與隊友踢得貌合神離。近期他避戰上輪法國隊國際賽期後的種種場外風波，更令該名25歲鋒將備受壓力。及至上輪西甲聯賽作客3：0大勝雷加利斯一役，皇馬主帥安察洛堤安排麥巴比出任其「老本行」左翼鋒，雲尼斯奧斯則移至中路位置，麥巴比終於打破4場入球荒，且錄得61次觸球、兩次成功過人及5次射門，進攻表現明顯較之前活躍得多。

難得在歐聯大戰利物浦前一掃頹風，麥巴比在賽後訪問中就揚言，自己正在慢慢重拾殺手本色，「我認為自己踢了一場不錯的比賽。事實上，我並不介意出任前場哪個位置。無論是右路、左路、中間，或是雙前鋒齊齊攻堅，最重要的是我可以幫助球隊取得入球並獲勝。」雖然麥巴比的前線拍檔雲尼斯奧斯因二頭肌傷患或要養傷數星期，但同時也令麥、雲二人撞位要相互遷就的問題得以「解決」，甚至有望「解放」同樣踢得縛手縛腳的進攻中場祖迪比寧咸，令其有更多後上進攻空間。

相比今季戰績起伏不定的皇馬，歐聯唯一4戰全勝之師利物浦則獲《馬卡報》等西班牙媒體讚譽為「目前全歐洲狀態最好的球隊，正在統治英超及歐聯」。不過紅軍主帥史諾迎戰皇馬賽前，不諱言球隊要長期保持佳態絕不容易，「每星期的英超賽事，都要求每個球員交出最佳表現，然後他們周中又要出戰歐洲賽，這對所有人而言，都是艱鉅至極的任務」。

另一方面，今季紅軍得以在史諾接手領軍下強勢領放，今季上陣18場交出12個入球及10次助攻佳績的埃及翼鋒穆罕默德沙拿無疑是頭號功臣。惟他上仗助紅軍擊敗修咸頓後，公開炮轟球會「至今仍未與他洽談續約事宜」，其考慮離隊宣言或成為球隊隱憂。紅軍名宿加歷查就直斥沙拿在大戰皇馬前夕刻意向會方施壓，是「將個人利益放在球會之上的自私行為」。

相關字詞﹕體育 歐聯 利物浦 皇家馬德里 穆罕默德沙拿 基利安麥巴比 編輯推介

上 / 下一篇新聞