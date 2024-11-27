亞冠盃2｜東方明晚迎戰悉尼　隊長梁振邦冀踢好最後一仗主場分組賽 (19:14)

東方vs.FC悉尼 周四晚上18：00開賽 票價：$180/80

東方目前在亞冠2的E組4戰3分排第3名，落後榜首日職廣島三箭9分及次席FC悉尼3分，尚餘兩輪為明晚主場對悉尼及下周四作客廣島，數字上仍有機會爭小組首兩名晉身16強。

這支港超榜首球隊於9月中E組首仗作客悉尼以0：5大敗一場。被問到再次對壘如何收窄差距，東方主教練盧比度笑言只能盡己所能，「同組有兩支很強球隊，明天一定是硬仗，我們只能盡力做到最好，跑動更多、防守上做更好，踢出的表現讓入場球迷更享受比賽」。他重申在4日內要踢兩仗，包括下周日高級組銀牌4強對標準流浪，陣容上會部分轉變，但亦會盡力在未來兩仗都踢出競爭力；同場出席的隊長梁振邦表示，盡力踢好在小組最後一場主場給球迷，「我們防守一定要聯繫更好，一人跑多步就可彌補其他防守問題，從而拉近兩隊距離」。

悉尼主帥烏法達利表示，首仗對東方在上半場已領先2球，令賽事變得容易，強調今仗對雙方都是挑戰，會盡力應戰。對於陣中首席球星杜格拉斯哥斯達未有隨隊訪港，烏法達利透露這名曾效拜仁慕尼黑及祖雲達斯的巴西前國腳翼鋒，在上周六澳職對西悉尼流浪者上陣45分鐘因傷被換出，賽後感覺不太好，為免加重傷勢及未有足夠狀態下，不宜安排隨隊出行。盧比度表示哥斯達是出色球員有能力決定比賽，但重申悉尼整體實力依然很強，不會因為哥斯達缺陣而影響實力。同組另一仗，廣島三箭明晚8時作客菲律賓對卡雅。