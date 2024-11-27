東亞外︱港足獲新贊助一季推球員版充電器　港將談朝鮮退賽：先做好自己 (16:12)

香港足總今午在何文田總部舉行記者會，宣布獲2017年在港成立的共享充電器品牌CHARGESPOT贊助港足一季，金額約100萬元，除了球場內將有其品牌標誌廣告，並將推出有陳肇鈞、顏卓彬、鐘樂安、艾華頓及安永佳等多名港足球員肖像的特別版充電器予租借，以及為球員出外比賽時提供充電支援，之後再會推出將為港足第100次上陣的隊長葉鴻輝及女足球員版本的充電器，並計劃在明年啟用的啟德體育園區內外設置充電器租借站。

東亞盃外圍賽將於下月8至17日在港舉行，對於朝鮮隊昨落實退出，香港足總主席霍啟山表示，前日才收到東亞足協通知朝鮮隊退賽，原因有待東亞足協解釋，重申比賽場地安排不變，包括沒有收到包括關島隊等其他球隊有變動。問到朝鮮退賽對港足爭入決賽周是否好消息，霍啟山笑言最緊要還是做好自己。

港足主帥韋斯活領軍後近况三連勝，霍啟山滿意成績，認為表現獲球迷認同，足總會繼續最大支援港足。至於兩名助教盧斯爾及賀蘭特先後到球會出任新職位，足總總幹事張炎有表示，球壇有離合屬常見的事，短期內屬意由賀蘭特續任助教，「當然要跟他新球會理文再協商，以及尊重理文意願」。

3名港足球員陳肇鈞、顏卓彬及鐘樂安同場出席記招，顏卓彬承認朝鮮退賽後，若港足晉身決賽將比預期容易，「但首先要踢好自己先，今次賽事不會話有弱隊」。他又提及澳門隊現由香港教練郭嘉諾執教，對方熟悉一眾港腳特性；陳肇鈞亦稱不能忽略同組的中華台北隊，對方早前友賽便擊敗了新加坡隊，「早前我們連贏3場是很好基礎，不會想在大賽前這階段有任何差錯，若在東亞外踢得不好的話，近數個月準備就會一下子被遺忘，重點都是做好自己」。對於在韋斯活上任後未站穩正選，陳肇鈞認為對方都是視乎球員狀態而定，「他至今只帶了4場比賽，和我相處幾融合，球隊是有輪換，但我不會多想這些，當有機會上陣我好好表現自己就已足夠。我絕對不覺得自己今季表現飄忽，只是踢法和角色不同了，未必入咁多波和場場踢90分鐘，但我會用盡自己方法去配合每一隊球隊。最近在球會狀態漸升，希望透過更多比賽可給大家看到我應有的踢法」。