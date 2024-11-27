明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

歐聯｜曼城遭飛燕諾逼和3：3　各賽事6戰不勝　哥迪奧拿「搲爆頭」認不夠強大 (15:16)

正經歷執教生涯最低潮的53歲西班牙籍名帥哥迪奧拿，今晨（27日）帶領英超班霸曼城在歐聯第5輪再遇挫折，在主場領先3球下被荷甲球會飛燕諾於末段連入3球逼和，雖然結束五連敗走勢，但各項賽事連續6場不勝，於歐聯暫僅以5戰得8分排第15位。「搲爆頭」的哥帥賽後受訪時更被發現頭上有多處抓痕及鼻樑流血，並慨嘆「我們還不夠強大」。

曼城在哥迪奧拿於2016年接掌帥印後至今共奪18座錦標，包括6次問鼎英超及隊史首奪歐聯冠軍。不過「藍月」近季逐漸踏入換血期，今季更嘗試起用多名新兵擔正，惟未見其利先見其害，球隊在同時遇上傷兵潮下新兵表現不濟，前線常靠艾寧夏蘭特獨力支撐。

今仗球隊在歐聯迎戰飛燕諾，先靠夏蘭特於完半場前博得12碼，並於44分鐘親自操刀射入打破悶局。及至下半場50分鐘，曼城由今夏回流的老將中場根度簡遠射「省」中敵軍改變方向入網拉開比數。3分鐘後，夏蘭特藉反擊接應右路傳中插水式摌入，個人梅開二度，助藍月領先至3球。不過領先大半場的曼城於比賽末段「崩盤」，75分鐘先有後衛加華度爾回傳失誤，被飛燕諾翼鋒夏積穆沙截去皮球單刀射入。及至82分鐘，客軍再由前鋒辛迪亞高基文迪斯門前「執雞」再下一城，並於89分鐘由後衛漢斯高藉反擊頭槌頂入空門，最終曼城被逼和3：3完場，各項賽事連續6場不勝，並於歐聯積分榜以5戰2勝2和1負得8分，僅列第15位。

完場前被拍到已「搲爆頭」的曼城主帥哥迪奧拿，賽後受訪時被發現頭上有多處明顯抓痕，鼻樑亦在流血，他沮喪地表示：「我們現在真的很需要贏波，在各層面上都極需要一場勝利。當刻是非常艱難的，且不幸的是今天的比賽整體發揮已很好，但卻因一些失誤最終被懲罰了。這表示我們還不夠強大，必須避免這些錯誤。」而被問及近6仗失掉17球之多的原因，他坦言無法解釋，僅稱「我們現在就是無法贏得比賽，但總能找到方法」。

同日另一場歐聯，另一英超勁旅阿仙奴於日前聯賽復勇輕取諾定咸森林後，今征戰由助教泰斯亞拿暫代領軍的葡超班霸士砵亭延續強勢，上半場靠鋒將加比爾馬天尼利及夏維斯分別於7及22分鐘建功，加上後衛加比爾馬加希斯補時1分鐘的頭槌，半場領先3球。雖然主隊在47分鐘藉角球「破蛋」，但「兵工廠」隨後續控制形勢，先後於65及82分鐘由布卡約沙卡與李安度杜沙特各入1球，終以5：1大勝而回，打破對方今屆歐聯不敗身後，雙方賽後同樣5戰得10分。

 

相關字詞﹕明報體育 編輯推介 歐聯 曼城 飛燕諾 哥迪奧拿 英超 阿仙奴 士砵亭

上 / 下一篇新聞