學界｜港九D1田徑次日誕生5學界紀錄　男女拔萃團體成績領先 (19:50)

因首日賽事在天雨下舉行，導致參賽運動員的表現受影響兼沒刷新紀錄，惟到了今日的賽事，天氣變得清涼及部分時間有陽光，有助運動員充分發揮。而拔萃男書院的「飛人」梁靖恆在男甲200米短跑複賽跑出20.88秒，將由上年同校師兄吳君浩的舊紀錄（21.27秒）推前0.39秒，但因超風速關係而無緣被列為新香港紀錄。梁靖恆賽後認為今日的天氣非常好對比賽成績有正面影響，並表明今屆是最後一屆學界賽，「能劃上一個完美的句號」。另來自同一學校的「氣袋」王諾弘則在男甲800米複賽跑出1分55.51秒，以總成績首名躋身決賽。

女子組方面，瑞典籍混血港將、女拔萃的徐穎恩雖今早在女甲800米長跑複賽僅跑出2分18.71秒，未能刷新學界紀錄，但她在下午出戰另一主項400米短跑時跑出55.87秒，刷新自己上屆保持的學界紀錄（55.94秒）。徐穎恩表示以輕鬆心態參加比賽，反而讓她表現得更好，「其他運動員創造紀錄感到興奮，這激勵我自己想嘗試突破」。而女子乙組（B grade）及女子丙組（C grade）的200米短跑同樣出現新紀錄，今屆轉至港大同學會書院就讀的鄭芷殷在女乙複賽跑出24.81秒，改寫由同校師姐葉泯妡上屆的學界紀錄（24.88秒）。而同樣來自港大同學會書院的吳詠蕎則在女丙跑出25.72秒，打破由鄭芷殷上屆保持的紀錄（25.74秒）；東華三院黃笏南中學的馮貝惠則在女丙400米短跑跑出平學界紀錄的58.64秒。

至於田項，女拔萃的許楚唯在早上舉行的女子丙組（C grade）鐵餅上在最後一擲擲出31.72米，打破由前港隊泳手、協恩中學的陳宇寧於22年前塵封的學界紀錄（29.90米）。中一生的許楚唯賽後坦言過去個人最佳成績僅是28米多，這次需要感謝教練陪伴才讓自己得到好成績，「有時候在訓練時會感到膽怯，同學也會過去安慰我」。此外，男拔萃的黃義騫及女拔萃的楊芷初分別在男、女子組甲組擲標槍及跳高項目，終擲出61.23米及躍出1.73米，他們均差點能打破紀錄下奪冠。

戰畢兩個賽日後，爭取四連霸的男拔萃於團體賽男子組總成績192分暫列榜首，並以24分反超首個賽日後一度領先的喇沙書院，第3位則是123分的香港華仁書院。另邊廂，女拔萃續以239分位居榜首，以51分拋離列次位的德望學校，協恩中學則以152分排第3。

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