明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

學界｜港九D1田徑次日誕生5學界紀錄　男女拔萃團體成績領先 (19:50)

港九區中學學界第一組（D1）田徑賽今早（26日）假灣仔運動場續演，次日賽事共誕生5項新紀錄及1項平紀錄，其中港青成員、來自拔萃男書院及拔萃女書院的男、女子組的梁靖恆及徐穎恩（Jane），分別在男、女子甲組（A grade）200米及400米短跑複賽打破學界紀錄。兩校在團體總成績上已經領先，賽事將於本周五煞科。

因首日賽事在天雨下舉行，導致參賽運動員的表現受影響兼沒刷新紀錄，惟到了今日的賽事，天氣變得清涼及部分時間有陽光，有助運動員充分發揮。而拔萃男書院的「飛人」梁靖恆在男甲200米短跑複賽跑出20.88秒，將由上年同校師兄吳君浩的舊紀錄（21.27秒）推前0.39秒，但因超風速關係而無緣被列為新香港紀錄。梁靖恆賽後認為今日的天氣非常好對比賽成績有正面影響，並表明今屆是最後一屆學界賽，「能劃上一個完美的句號」。另來自同一學校的「氣袋」王諾弘則在男甲800米複賽跑出1分55.51秒，以總成績首名躋身決賽。

女子組方面，瑞典籍混血港將、女拔萃的徐穎恩雖今早在女甲800米長跑複賽僅跑出2分18.71秒，未能刷新學界紀錄，但她在下午出戰另一主項400米短跑時跑出55.87秒，刷新自己上屆保持的學界紀錄（55.94秒）。徐穎恩表示以輕鬆心態參加比賽，反而讓她表現得更好，「其他運動員創造紀錄感到興奮，這激勵我自己想嘗試突破」。而女子乙組（B grade）及女子丙組（C grade）的200米短跑同樣出現新紀錄，今屆轉至港大同學會書院就讀的鄭芷殷在女乙複賽跑出24.81秒，改寫由同校師姐葉泯妡上屆的學界紀錄（24.88秒）。而同樣來自港大同學會書院的吳詠蕎則在女丙跑出25.72秒，打破由鄭芷殷上屆保持的紀錄（25.74秒）；東華三院黃笏南中學的馮貝惠則在女丙400米短跑跑出平學界紀錄的58.64秒。

至於田項，女拔萃的許楚唯在早上舉行的女子丙組（C grade）鐵餅上在最後一擲擲出31.72米，打破由前港隊泳手、協恩中學的陳宇寧於22年前塵封的學界紀錄（29.90米）。中一生的許楚唯賽後坦言過去個人最佳成績僅是28米多，這次需要感謝教練陪伴才讓自己得到好成績，「有時候在訓練時會感到膽怯，同學也會過去安慰我」。此外，男拔萃的黃義騫及女拔萃的楊芷初分別在男、女子組甲組擲標槍及跳高項目，終擲出61.23米及躍出1.73米，他們均差點能打破紀錄下奪冠。

戰畢兩個賽日後，爭取四連霸的男拔萃於團體賽男子組總成績192分暫列榜首，並以24分反超首個賽日後一度領先的喇沙書院，第3位則是123分的香港華仁書院。另邊廂，女拔萃續以239分位居榜首，以51分拋離列次位的德望學校，協恩中學則以152分排第3。

相關報道：學界｜港九D1田徑今展開　男甲黎柏希學界跳高紀錄被推翻惹爭議

其他報道：亞冠精英聯｜C朗起孖領艾納斯挫艾加拉法 各賽事近3戰轟5球

其他報道：東亞外｜朝鮮落實退出東亞盃外圍賽　A組只餘澳門對關島一仗

其他報道：賽車｜通用汽車落實2026年加入F1成第11支車隊　預計2028年起自製引擎出戰

相關字詞﹕體育 編輯推介 田徑 學界 梁靖恆 徐穎恩 許楚唯 黃義騫 陳宇寧

上 / 下一篇新聞