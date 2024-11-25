英超｜艾摩廉「地標」領軍曼聯和波　稱撥亂反正需時　李斯特城炒谷巴 (21:12)

曼聯開賽僅81秒，便由右翼衛阿密特迪亞路右路傳中予前鋒拉舒福特快腳建功。紅魔及後無以為繼，若非門將奧拿拿兩度救出對手前鋒利安戴納近門施射，準已被迅速扳平，但最終仍無法阻止葉士域治中場奧馬利赫捷臣於43分鐘禁區外轟入「世界波」追和。兩軍換邊後再無進帳，最終各一言和。曼聯賽後12戰得16分名列第12，葉士域治則以9分排「尾三」。

艾摩廉「掌魔」首戰失分又失威，賽後英傳媒更指曼聯今仗全隊跑動距離只得102公里，預期入球值僅為0.9球，兩項數據分別為紅魔今季聯賽倒數第2和第3。艾摩廉承認球隊表現未如理想，「若非奧拿拿，我們甚至已落敗」。他同時也稱球員至今只曾參與兩課操練，「仍需更多時間去理解，以實踐我們的戰術，然後才可達到我的要求」。

另繼曼聯前任主帥坦夏格後，今夏與李斯特城簽約3年的谷巴，昨成為今季英超第2名被球會辭退的領隊。谷巴今季領軍「狐狸」12場英超賽事僅錄2勝4和6負，加上有傳他與部分主將不咬弦，結果執教未夠半年便遭革職。

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