網球｜金夫人盃後意大利網壇再豐收　挫荷蘭衛冕台維斯盃　史拿稱愛背負奪標使命作賽 (20:39)

打頭陣的貝列天尼以6：4、6：2勝荷蘭的雲迪沙斯曹普，史拿接着在次場以7：6（7：2）、6：2挫另一「橙軍」代表奇克斯普，為意大利鎖定場數2：0勝局，繼2013年的捷克後，成為首支蟬聯冠軍的球隊。

意大利網壇今年大豐收，事關上周在柏奧莉妮領軍下已揚威金夫人盃，令意國繼美國、澳洲、捷克和俄羅斯後，成為第5個同一賽季獲得兩項團體冠軍的國家；另個人成就方面，柏奧莉妮在巴黎奧運伙拍同胞艾蘭妮在女雙稱霸，史拿首次稱雄澳網和美網，又破天荒榮膺年終賽盟主及以「一哥」身分完成本賽季。

史拿說：「台維斯盃對我非常重要，因我喜歡背負意大利的奪標使命下比賽。我很高興成為其中一個奪標功臣。」然而，台盃的成功對世界排名第35的貝列天尼更具意義，理由是這名28歲的2021年溫網男單亞軍，上屆因足踝受傷缺陣，只能在場邊為隊友打氣。

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