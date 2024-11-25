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足球｜皇馬西甲大勝雷加利斯　安帥調整前鋒位置奏效　麥巴比破4場入球荒 (17:59)

西甲衛冕之師皇家馬德里，今（25日）晨於聯賽作客雷加利斯藉前鋒基利安麥巴比上半場先開紀錄，加上串演右閘的費達歷高華維迪及中場祖迪比寧咸下半場各建一功，以3：0大破雷加利斯，皇家主帥安察洛堤賽後表示就前鋒位置作出了調整，同時大讚打破4場入球荒的麥巴比及送上助攻的雲尼斯奧斯祖利亞，惟該會今晚宣布雲尼斯奧斯因左腳二頭肌受傷，據悉將缺陣數周。

麥巴比今夏以自由身加盟皇馬後表現不穩，似並未適應中鋒角色，安察洛堤在大勝雷加利斯一役後說：「我調整了前鋒位置，麥巴比踢邊路表現很好，雲尼斯奧斯踢中間也十分出色，這是對球隊最好的安排，他們的合作會愈來愈好。」事實上麥巴比今役先開紀錄的一球，正是雲尼斯奧斯接應比寧咸鏟走敵將的皮球推入禁區，再無私地傳予伏兵門前的麥巴比射入。皇馬西甲取兩連勝下，目前以13戰30分列西甲第2位，但已追至近兩輪失5分兼多踢1場的巴塞隆拿4分。

意甲方面，拿玻里在主場迎戰剛由雲尼亞里第3次接帥位的羅馬，結果前者藉倒戈的鋒將盧卡古下半場一箭定江山，以1：0揚威「太陽打吡」，並以1分壓過阿特蘭大重登榜首，另外，費倫天拿作客以2：0擊敗科木後近7戰意甲全勝，目前與阿特蘭大及國際米蘭同得28分，惟因得失球稍遜暫列第4位。

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