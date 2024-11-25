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游泳｜30歲名將麥姬安退役　奧運奪14獎牌澳洲之冠　稱為游泳奉獻一切感自豪 (17:19)

為澳洲隊在奧運奪得6面游泳金牌的30歲女將麥姬安，今早（25日）在社交網宣布正式退役，表明為游泳事業奉獻一切而感到自豪。

這名澳洲隊選手在過去3屆奧運上共奪得6金3銀5銅共14面獎牌，其中包括在延期至2021年舉行的東京奧運上獨取4金，她在女子100米自由泳更以破奧運紀錄下擊敗港隊「女飛魚」何詩蓓贏得金牌，最後以7面獎牌成為當屆獲得最多獎牌的運動員。擅長自由泳及蝶泳的麥姬安，雖早前已透露今夏巴黎奧運將是其最後一屆奧運，但她仍與其他隊友一同在女子4×100米自由泳接力、4×100米混合泳接力，以及男女子4×100米混合泳接力各奪得1面金、銀及銅牌，終成為歷史上獲得獎牌數第3多的奧運游泳運動員。

由5歲起開始習泳的麥姬安今早於其社交網撰文正式結束職業生涯，「在進入巴黎之前，我知道這將是我的最後一次奧運，之後幾個月讓我有時間反思我的生涯，並思考我希望自己的游泳未來是什麼樣子」。她亦對為游泳事業奉獻一切而感到自豪道：「無論是身體還是心理上，我想看看我能做什麼，最後我做到了。」

此外，澳洲奧委會也隨即發表聲明，感謝麥姬安多年來對澳洲隊的貢獻，「她在澳洲的奧運歷史上書寫了令人難以置信的篇章，亦是在全世界被公認為有史以來最偉大的奧運選手之一」。

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