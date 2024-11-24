劍擊｜朱嘉望香港公開賽女重主場奪亞　應用新技術學有所成感滿意 (22:50)

朱嘉望早上在小組賽6戰全勝，成淘汰賽3號種子直入32強，首兩關分別淘汰陳欣儀和中華台北選手荊治惠後，8強硬撼港隊隊友陳渭泠以15：10氣走對手。她4強同以15：10擊退16強曾挫連翊希的張淅蕾，決賽碰上月曾在世界中學生運動會奪金的17歲中華台北劍手洪莉翔。朱嘉望該仗首節落後2：3後，一度因大腿抽筋需額外時間治理；惟其後與對手持續拉鋸，次節完結時追至7：7平手。她壓軸節先連取2分，但隨後再次爭持激烈，終以13：15憾負，屈居亞軍。

朱嘉望賽後受訪稱，經歷長達5個月的休季，雖期間在家中學習新技術，但兩周前出戰世界盃阿聯酋站時被Tavi斥未能應用，此戰總算學有所成，「打法進取了，手上交鋒比以前主動了很多，希望下站世界盃可以繼續應用到」。對於隊友佘繕妡昨在溫哥華世界盃首奪銅牌，朱嘉望喜見默默耕耘的對方終得到回報，並稱在巴黎奧運金牌「劍后」江旻憓退役後，女重隊各人必須自強爭取團體賽佳績，「不能再渴望有一人特別突出、帶領全隊，現在各人實力較均等，每人幫補一點」。

女子佩劍方面，兩周前在世界盃阿爾及利亞站打入16強的朱詠翹，4強先「決一劍」15：14險勝「薛氏姊妹」的妹妹薛雅致，惟決賽以7：15不敵姊姊薛雅齊飲恨。朱詠翹稱在世盃取得好開局後，新賽季希望保持穩定發揮，「希望讓外界知道我是一名能穩入正賽的劍手，進入32強、16強則是額外獎勵」。而薛雅齊今年除會長盃摘季外，一人獨攬挑戰盃、康文署公開錦標賽及香港公開劍擊錦標賽3項本地錦標。至於男子花劍決賽，來自中華台北的陳致傑以15：7挫原子舜封王。

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