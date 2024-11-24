英超｜曼城主場0：4慘負熱刺　18年來首嘗五連敗　哥迪奧拿認領軍以來最低潮 (17:55)

曼城今仗有早前榮膺金球獎的洛迪卡斯簡迪賽前帶同獎盃與球迷同賀，但已提早收咧的他連同中場拍檔高華錫、翼鋒謝利美杜古與奧斯卡波比，以及中堅魯賓戴亞斯因傷缺陣；熱刺亦有一對正選中堅基斯甸羅美路與雲迪尹，以及鋒將李察利臣因傷避戰，而早前涉種族歧視隊友孫興慜的中場賓坦古亞亦須停賽。

在哥迪奧拿先收起中場核心奇雲迪布尼下，曼城此仗在主場未能掌控中場組織，與熱刺互有攻守，而客軍更於13分鐘由中場占士麥迪臣殺入禁區接應翼鋒古路施夫斯基的傳中球，近門凌空射入先開紀錄。7分鐘後，這名英格蘭國腳中場再次直搗禁區接應孫興慜的妙傳，再乖巧挑射入網拉開比數，半場領先兩球。

下半場曼城隨即換入尼敦阿基欲改善防守，但得勢不饒人的熱刺在52分鐘由右閘柏度樸路藉一次反擊後上射入再下一城。即使及後曼城換入迪布尼及基亞利殊加強進攻並製造多次機會，但一一無功而還之餘，更在93分鐘的補時階段被熱刺再藉反擊由翼鋒比蘭莊遜「埋齋」，以0：4大敗並寫下多項尷尬紀錄，包括自2017年1月在聯賽作客0：4不敵愛華頓後，逾7年半以來首次吞輸4球；自2003年2月在聯賽主場以1：5不敵阿仙奴以來，逾21年來首次主場淨負4球或以上；同時是球隊自2006年以來首嘗各項賽事五連敗。

哥迪奧拿賽後承認曼城正身處他執教以來最低谷，「這是我在這裏8年來都未遇過的情况，防守表現得脆弱，但現在我們必須面對現實，盡快想辦法重整旗鼓，或許幾星期後又是另一個故事」。而曼城右閘基爾獲加亦相信球隊可以振作，「足球場上的表現有時與士氣不無關係，當你是常勝軍時有時入球就像手到拿來，反之亦然」。

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