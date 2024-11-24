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劍擊｜港隊雌雄重劍世盃溫哥華站報捷　何瑋桁佘繕妡齊掛銅寫歷史 (16:30)

香港劍擊代表在重劍世界盃溫哥華站傳來喜訊。何瑋桁和佘繕妡今晨（24日）分別在男、女子個人賽殺入4強階段，雖最終無緣決賽，但仍收穫銅牌站上頒獎台。兩人首獲世界盃獎牌之餘，也為港隊締造世盃單站同時有男女劍手躋身三甲的歷史。

何瑋桁憑世界排名第18位直接晉身正賽。這名應屆亞洲賽冠軍64強先以15：8擊敗烏克蘭隊的史坦基域治（Volodymyr Stankevych），32強同以15：8挫哈薩克隊的柏洛夫（Kiril Pavlov），繼兩周前瑞士站後再躋身16強。他緊接一仗與摩洛哥隊劍手艾哥特（Houssam Elkord）戰至「決一劍」以15：14制勝；8強再以15：10力克日本隊的淺海聖哉。儘管他4強力戰下以13：15不敵最終奪亞的西班牙代表加華達（Eugeni Gavalda），仍取得男重港隊歷來首面世界盃獎牌。至於兩名從資格賽晉級的港隊小將黃至晧及袁諾文，同於64強止步。

在陳渭泠、連翊希及朱嘉望等港將選擇留港出戰香港公開劍擊錦標賽下，正於美國就讀聖母大學的佘繕妡成為溫哥華站唯一港隊女將。世界排名第40的她於小組賽6戰全勝直入正賽，64強以15：7淘汰波蘭隊的薩基妮克（Kinga Zgryzniak）後，32強以15：9力克排名高21位的韓國劍手李慧仁。她在16強以8：7險勝羅馬尼亞隊的柏列迪絲古（Alexandra Predescu），8強再接再厲以10：9挫頭號種子的意籍「世三」莉絲（Giulia Rizzi），雖4強以8：15不敵最終的冠軍、世界第5的韓國隊名將宋世羅，仍贏得個人首枚世界盃獎牌。

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