劍擊公開賽︱符妤名女花封后何思朗男佩稱王　吳霆騫男重不敵澳門葡籍前國手居亞 (23:33)

今屆賽事與本月展開的劍擊世界盃賽季撞期，故不少港隊代表無緣參賽，但亦有劍手選擇留港出戰爭取本地排名積分。這次留在香港尋求衛冕的男重本地排名「一哥」方凱申，在8強以8：15不敵去年始來港教劍的前芬蘭代表羅斯蘭達（Kasper Roslander）；不過後者4強以10：13敗予葡籍的阿里迪。阿里迪決賽面對4強淘汰應屆亞洲賽亞軍吳浩天、本地排名第4的吳霆騫，一度領先6：1下被對手頻頻緊追，終保住15：13的優勢勝出，第2次參加此賽事便封王。

36歲的阿里迪為前葡萄牙隊劍手，2019年移居澳門從事媒體工作，並在當地劍會訓練延續劍擊生涯。他稱雖移居澳門後訓練量不如代表葡萄牙隊時期，但仍盡力抽空訓練，賽前有想過奪冠而回，「我一直相信冠軍不屬於最出色的人，而是在比賽時排除萬難的人，今天我把所有難關都解決了」。方凱申8強不敵羅斯蘭達後，認為今屆外籍劍手異軍突起，讓賽事如國際賽般充滿變數，「淘汰賽打了4仗，有3仗都不是鬥香港選手。平時打本地賽事已摸熟不同對手特性，這次要透過比賽時臨場摸索，確實有出戰國際賽的感覺」。

女子花劍方面，爭取衛冕的港將符妤名在決賽面對范海琳，本地排名第3的她領先1：0時，因抽筋需醫療暫停，但治療後未有大礙，更一口氣連取10分確立優勢，終以15：4輕鬆蟬聯寶座。選擇留港而非隨港隊出戰世界盃突尼斯站的她，對實現賽前期望封后表示滿意，「未算太開心，始終最強的兩名劍手（陳諾思和鄭曉為）未有參賽，但選擇留港出戰就是要衝冠軍，總算達成目標」。至於男子佩劍決賽，本地排名第2的何思朗以15：14險勝第1的陳樂熹，繼會長盃後連奪兩項本地錦標。香港公開劍擊錦標賽明續演男子花劍、女子重劍及佩劍賽事。