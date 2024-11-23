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銀牌8強︱巴杜姆閃電建功　東方小勝南區闖4強　馬希偉談港足落選：表現或無法打動教練 (21:27)

高級組銀牌今晚（23日）在旺角大球場8強補賽，東方憑射手巴杜姆開賽48秒閃電建功，以1：0小勝冠忠南區，晉身4強將於下月1日與標準流浪爭入決賽。

南區今仗有上季效力東方的黃浩然正選倒戈，聯同第100次為南區上陣的川瀨浩太扼守中路，但被東方開賽第一次起腳即轉化成入球，由西班牙籍前鋒巴杜姆禁區內接應巴科爾傳中，控定抽射死角入網，48秒為東方領先1：0。南區之後有兩次機會，先是隊長佐佐木周勁射被東方門將葉鴻輝飛身撲出，以及32分鐘，前鋒基哥利接應二傳門前轉身抽射，但被東方中堅高素巴耶夫護空門擋出。

下半場初段東方射手巴科爾力壓川瀨浩太接應長傳單刀，但起腳射中南區門將伍瑋謙心口。之後巴杜姆的射門被川瀨浩太擋出，以及後備入替的翼鋒費利浦薩於87分鐘快射亦未能攻破伍瑋謙的十指關下，東方終以1球小勝南區，賽事僅812人入場。

東方將於下周四出戰亞冠盃2 E組第5仗，在旺角場對FC悉尼，但晉身銀牌4強後就要約一周後即下月1日與標準流浪爭入決賽。另一場4強為下周六下午3時理文在旺角大球場對傑志。東方主帥盧比度稱考慮到4日內踢兩仗，透露在亞冠2一仗將會輪換。

東方20歲鋒將馬希偉（Timmy）今仗繼續正選，但表現一般於61分鐘被換出。過去一個月近6場各項賽事都未能建功，他承認狀態未如上季，「我都唔會想話自己今季表現差了好多，但好明顯同上季是有對比，希望可以在比賽盡快搵返之前的狀態，從而慢慢要求自己再做好點」。雖今季已入兩球，但Timmy認為自己整體表現都是「麻麻」，「與大家的期望是有落差，要踢得再有威脅點，可以嘗試多點射門」。

港足主帥韋斯活正式上任後，馬希偉未再列入決選，包括早前公布的東亞盃外圍賽30人初選再次名落孫山，對此他說：「無辦法，這是教練的決定，自己可能確實在季初比賽表現無法打動到他給我入選，自己都有責任，都覺得可惜，心情好難話完全無影響，但除了球場上表現，無咩可做到。我會繼續保持做好自己，希望有一日可打動到教練」。他又認為隊友吳宇曦值得恆常入選大港腳，「他是好有侵略性的球員」。

港超方面，大埔今午憑陳肇鈞及盧卡斯在上半場各建一功，在主場以2：1挫港會，賽後與榜首東方同樣8戰20分，因得失球差少對方一球而續居次席。明午3時有兩場港超，九龍城在深水埗運動場對傑志，以及均業北區主場對標準流浪。

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