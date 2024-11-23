英超｜艾摩廉誓當紅魔夢想家　領軍首擊征葉士域治　自信「正確人選」 (21:10)

艾摩廉上任約兩周後，下周一凌晨將領軍作客升班馬葉士域治，爭取為11戰15分的曼聯重返上游。這名39歲葡籍少帥出席首場賽前記招，談及球隊問題所在，「球隊太容易失控球權，需要更好控球，同時加強回防」。對於來到紅魔很大機會沿用其3-4-2-1陣式，他說：「這不是革命，無論是5後衛、4後衛還是3後衛，足球都是沒那麼大分別。我總是100%堅持自己風格。也許需時適應，但首場比賽希望讓大家看到球員在企位和接球方式會有變化」。季初因傷至今仍未披甲的新中堅利尼約路，據報有望今仗上演「處子戰」。

艾摩廉在席上又自稱是「夢想家」，「我認為球隊還有成長空間，我想嘗試新事物。說我天真也好，但我相信自己就是在正確時間出現的正確人選。我可能會錯，但世界依舊運轉，太陽依舊升起，所以我不會為此擔心」。他稱會在兩年半合約期證明自己，「我認為兩年時間足夠讓球會判斷繼續走這條路是否正確。來到曼聯就必須贏得一些東西，所以我不會說需要很多時間，但要贏得冠軍，球隊確實需要大幅改進」。

艾摩廉亦談及曼聯兩名前帥摩連奴及坦夏格，「摩連奴發給我短訊，稱這是間令人着迷的大球會，他說得無錯。我和他是不同的人，我仍年輕，會試圖去理解球員、相信他們，我唯一要求就是努力工作；坦夏格在阿積士做得非常出色，我認為他當時組建了歐洲五大聯賽以外最好的球隊」。

另邊廂，同為少帥的麥堅拿於2016至21年在曼聯先後出任青年軍教練及一隊助教，之後轉投葉士域治，3季內帶領由英甲連升英冠到英超，也傳過為紅魔新帥人選。對於將首次倒戈前東家，這名38歲英籍教頭賽前百感交集，「在曼聯是我教練生涯一個小小里程碑，但將葉士域治帶回英超是我認為最有意義的事，也令今季可以有機會主場對曼聯，感覺真的很特別美妙」。

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