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三人籃球｜3x3香港年終賽維園開戰　港隊外圍賽兩連敗無緣正賽 (22:40)

首次在香港舉辦的國際籃聯（FIBA）3×3年終賽今晚（22日）起一連3日假維園球場開打，主場出擊的香港隊（Team Hong Kong）在兩場外圍賽分別以14：21、13：21不敵來自美國的普林斯頓（Princeton）及拉脫維亞的坎達瓦（Kandava Turiba），無緣躋身明日正賽。

Team Hong Kong除了有東京奧運3×3男籃金牌得主的38歲拉脫維亞籍球星查華斯領銜，另派出美籍球手百德新里、華將文俊浩及張家隆參戰。這支東道主今晚揭幕戰面對普林斯頓，甫開賽已被對手完成1次上籃及射入兩個兩分球，先落後0：5，但之後受限於對手的防守壓力，加上對方球手畢拿獨取7分下，導致港隊需多次勉強出手，終以14：21落敗。

Team Hong Kong休息不足半小時後，在第2場背水一戰對坎達瓦，現效力甲一球隊永倫的文俊浩雖連取5分先拔頭籌，但坎達瓦打出9：0攻勢，以11：5反超，更藉交出11分的拉西斯灌籃攻入最後1分下，令港隊終以13：21再輸一場，吞下兩連敗無緣晉身正賽。

對於兩戰共射入6個兩分球，文俊浩賽後表示，是查華斯鼓勵自己更多出手，「有空間的話便出手，包括觀察到我們不時有高難度出手，加上不夠時間下，我們必須有人嘗試出手來取分」。他又承認球隊需加強體能和練習改善溝通，被問到今次擔任隊長，他說：「查華斯將這個責任賦予我，讓自己能夠學習去鼓勵隊友，他加盟球隊亦將金牌經驗傳授給我們，甚至跟我分享人生道理，令我可以專注於比賽上」。

身兼球員和教練的查華斯認為，球隊雖然要改善場上溝通，掩護時亦出現失誤，但認為隊友已做到賽前期望。他亦讚揚文俊浩做到部署，「我對他要求的事情是不要運球及持球，他做得很好，能夠把握空位射入3分球」。

至於賽前1勝1負的普林斯頓與坎達瓦，在最後一場外圍賽鬥得激烈，最終普林斯頓憑尾段射入一個兩分球，以21：19險勝奪兩連捷，晉級明日正賽。

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