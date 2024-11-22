港超｜賀蘭特首主持理文操練　證留任港足助教戰東亞外　稱換崗位也能幫香港足球 (18:23)

持有亞洲足協專業級教練牌照的賀蘭特曾在2020至22年擔任理文青訓總監，之後到過泰甲球隊泰港出任助教和暫代主帥，以及在關島和阿富汗隊擔任助教；今年9月則重返香港，輔助港足新帥韋斯活。他證實接過理文兵符後，仍會協助港足出戰下月的東亞盃外圍賽，「作為外國人來到這裏，不應終日流連蘭桂坊，而是落手落腳幫助香港足球。不論在港足、球會還是青年隊，都可以利用過去在外地的經驗和學識，全心全意的貢獻」。

理文另聘請曾在泰國球會工作多年的列特（Darren Read）為助教，該英籍教練於2017年曾在馬來西亞球隊檳城擔任韋斯活副手。賀蘭特與對方早在2013年認識，希望借助其經驗分擔工作量，「我還年輕，球會希望有一名能共事、在我需要退一步觀察球員表現時，可以主持操練的人。今天的訓練能充分做到這點」。從理文青訓培養至一隊的20歲小將羅焯熙，在U18青年軍時已跟賀蘭特共事，形容首課操練氣氛佳，「跟青年軍時一樣，他讓我們訓練保持高度集中，不斷催谷球員進步」。

理文今周未有本地賽事，因此下周三作客越南球隊南定FC的亞冠盃2的G組第5輪賽事，將成為賀蘭特領軍首擊。