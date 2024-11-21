羽毛球｜鄧謝配伍家朗中國大師賽分途闖8強 (20:00)

現時混雙世界排名第7的鄧俊文／謝影雪日前篤定取得下月年終賽資格後，在今屆中國大師賽以3號種子身分下，今於16強面對大馬組合黃天啟／林秋仙，首局戰至7：7後被對方打出6：0攻勢拉開，先輸一局17：21。不過鄧謝配在次局復勇，在未曾落後下贏21：15扳平局數。來到決勝局，二人先於早段打出5：0攻勢拉開比數，再於末段以一記6：0攻勢奠勝勝局，終再贏一局21：9拿下勝利，晉級8強後將鬥6號種子的印尼隊組合費迪南斯亞／歌莉亞維查查。

至於伍家朗今則在男單16強惡鬥19歲法國隊新星蘭尼亞，這名30歲港將最終以21：15、18：21、21：13，局數2：1力克對手，將與世界二哥的丹麥隊名將安賽龍爭入4強。

女單方面，「世一」的韓國隊星將安洗瑩以局數2：1反勝中華台北隊的宋碩芸，晉級8強後將鬥主場的國家隊球手張藝曼。至於18歲日本隊新星宮崎友花則在另一場16強同以2：1反克丹麥隊的比莉治菲特，將與隊友仁平菜月爭奪4強席位。

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