港超︱港足兩助教任新職　賀蘭特重返理文任主帥　稱要發揮進攻球員最大能力 (15:12)

賀蘭特有亞洲足協專業教練牌照，2020年8月來港任理文青訓總監，兩年後約滿離隊轉赴泰甲球隊泰港做助教及曾任暫代主帥，之後任關島及阿富汗國家隊助教，今年9月起成為港足助教，協助近况三連勝。他回歸後首場領軍為下周三亞冠盃2分組賽作客越南對南定FC。理文同時聘請來自英格蘭的列特（Darren Read）任助教，有多年在泰國球會工作經驗。

理文上月在亞冠2兩連敗後，宣布曾昭達卸任主教練進修，由助教朱兆基暫代領軍。會長李文恩本月初透露，新帥為曾在香港及泰國球會工作的30多歲外籍少帥，將於本月底上任，早前已盛傳人選為港足助教賀蘭特。

連同盧斯爾將轉投中超升班馬雲南玉昆，港足將有兩名助教出任新工作。至於賀蘭特未來會否兼任港足助教，據悉理文願放行對方輔助港足主教練韋斯活迎戰下月在港舉行的東亞盃外圍賽。

賀蘭特在球會訪問表示，並非每個人都有二度加盟同一球會的機會，他與家人亦喜歡在香港生活，今次回歸準備好以另一身分貢獻，「我首要令球隊成為一個團隊，提高球員水平及推動其潛力。我們前場有一班好球員，無論外援還是本地球員，要發揮他們最大能力，踢出漂亮足球取勝」。他稱與球隊上下已建立一定關係，自4年前加盟後已有「理文人」（Leemanian）的心態，會致力將這份心態帶到球隊。