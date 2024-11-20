世盃外︱亞洲區C組4隊同分呈亂局　國足爭出線未絕望　主帥讚表現令日本不易取勝 (20:37)

國足縱有林良銘攻破日本隊大門，但在廈門市白鷺體育場仍以1：3告負，但相比首輪作客0：7慘負「藍武士」，表現有所改善。伊雲高域在賽後也稱，相信日本也能感受到這場勝仗得來不易，「球員出色的表現對得起現場觀眾給予的掌聲，我非常滿意球員的拼勁和激情。球隊自從輸0：7後調整了心理，之後表現一場比一場好，即使再次對日本，我們堅持踢法，取得積極的回報」；日本隊主帥森保一亦讚揚伊雲高域是好教練，讓每個國足球員都發揮出潛力；鋒將久保建英亦稱有點驚訝國足球員這仗速率，比部分歐洲球會還要快。

不過，賽前奏日本國歌時，有現場球迷發出噓聲；比賽期間亦有球迷用雷射筆試圖干擾日本門將鈴木彩艷；比賽約35分鐘更有一名上身赤棵的球迷衝入球場，連番事件都被日本傳媒抨擊。

C組形勢上，日本以5勝1和得16分一枝獨秀，由於澳洲隊作客只能2：2逼和巴林隊，加上印尼隊主場爆冷2：0歷史性首挫沙特阿拉伯隊，令國足與3至5名的印尼、沙特及巴林同得6分，只因得失球最差排榜尾，僅比次名的澳洲少1分。國足明年3月起餘下4仗，分別為作客沙特、主場對澳洲、作客印尼及主場對巴林。第3圈3組的每組首兩名直接晉身世界盃決賽周，小組第3及4名則於第4圈再爭席位。

B組方面，韓國隊僅憑隊長孫興慜建功，作客只能1：1逼和巴勒斯坦隊，賽後6戰14分仍居小組榜首；A組的伊朗隊作客3：2險勝吉爾吉斯隊，6戰16分領先次席的烏茲別克隊3分。

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