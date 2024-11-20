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學界｜港九D1田徑今展開　男甲黎柏希學界跳高紀錄被推翻惹爭議 (19:40)

港九區中學學界第一組（D1）田徑賽今（20日）在天雨下假灣仔運動場展開，首日賽事並未誕生新紀錄，但在男子甲組（A grade）跳高項目上出現爭議事件，為港隊在世界中學生運動會同一項賽事以2.03米摘銅的黎柏希，本身躍出破男子甲組學界紀錄的2.02米下奪金，惟裁判認為他犯規，最終僅以1.96米奪冠。

本年度港九區D1田徑賽今日開鑼，天氣不時落起驟雨下場地變得濕滑，而在男甲跳高上出現爭議性賽果，喇沙書院的黎柏希雖一早能躍出1.96米成功衝冕，他其後便嘗試做出破學界紀錄的2.02米，舊紀錄是2.01米，但在第2次試跳時，黎柏希本身已跳過橫桿，但裁判指他出現犯規並導致橫桿座掉下，故該次試跳不能計算，而黎柏希及其教練立即向裁判表達意見，但未能改變結果。及至第3次試跳，黎柏希再度挑戰則失敗而回，最終僅以與上屆同樣成績的1.96米完賽，該項目第2、3名分別是余振強中學的許智文及長沙灣天主教中學的曾康溢。

中六生的黎柏希賽後憶述道：「當刻躍出2.02米是開心的，然後我從跳高墊下來後卻見到橫桿座跌下來，同時獲裁判告知試跳失敗，但我認為根據規則是指運動員從跳高墊下來後（橫桿才掉下）仍能當作成功，更何况不會因撞倒橫桿而產生震動令整個橫桿座掉下。」黎柏希又坦言這次目標不僅是奪冠，而是希望做出兩米以上的成績，但他謙稱：「人生當中有那麼多比賽，我的目標不只是香港，或許是亞洲級或世界級賽事，所以這比賽都是一個學習機會。」黎柏希的教練同樣反對是運動員導致橫桿掉下，且表明裁判當時應尋求裁判長或田總職員商討，現時結果卻引來對賽事公平性的質疑。

另邊廂，同樣出戰世中運的聖保祿學校（中學部）邱蒨庭，在女子甲組100米短跑初賽僅做出12.56秒，惟仍以總成績第3名入決賽，她賽後坦認今日跑得不太好，「距離個人最佳成績（PB）有點遠，不能將責任歸咎於天氣因素，這是每個參賽運動員均需面對的情况」。對於今屆學界D1賽提早於11月舉行，令她需在同一年出戰兩屆賽事，最後一年代表學校出賽的邱蒨庭表示因11月是每季的尾聲，形容腳力並非「新鮮滾熱辣」。而德望中學的庾沛怡繼早前在世中運獲得女子100米跨欄銀牌，今日也回到學界賽場，亦在女甲同一項賽事的初賽做出14.65秒，與女拔萃的鄔凱堯時間跑出同樣時間，但後者結果計算千分秒下以14.645秒首名晉級。

此外，世中運隊友、拔萃男書院的「飛人」梁靖恆亦出戰男甲100米及200米初賽，分別跑出10.64秒及21.66秒，均以總成績首名晉級；其胞弟梁靖舜則在男甲400米初賽跑出53.53秒；今屆升上甲組的男拔萃「氣袋」王諾弘亦在1500米初賽跑出4分12.84秒，輕鬆以總成績首名晉級。

團體賽方面，喇沙書院在首日賽事完結後於男子組總成績111分暫列榜首，爭取四連霸的男拔萃以98分緊隨其後，第3位是獲66分的東華三院黃芴南中學。女拔萃則取114分，以11分領先位居次位的德望中學，協恩中學則以99分排第3。

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