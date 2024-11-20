東亞外︱港足初選30人備戰下月東亞外　陳俊樂茹子楠因傷落選 (17:09)

港足將於下月6日開操備戰東亞外，8日晚上8時先在香港大球場對蒙古隊，然後14日傍晚6時轉戰旺角大球場對中華台北隊，在B組爭首名以晉身17日的決賽。初選30人名單除了本月決選24人，還有前鋒米高、理文中場胡晉銘與後衛周子謙、冠忠南區翼鋒艾華及傑志中堅艾里奧重返名單；9月在U20亞盃外取得入球的18歲小將杜俊暉亦有入選，爭取繼今年6月再為大港腳披甲。

隨着世界排名排158的港足剛於主場1球小勝毛里求斯隊，加上排162位的新加坡隊日前友賽主場2：3不敵中華台北，令港足將取得明年初亞洲盃外圍賽抽籤的第二檔次席位。至於落實離隊的港足助教盧斯爾，有指將轉投來季中超升班馬雲南玉昆，與港足前帥安達臣再共事。

港足東亞盃外圍賽30人初選名單

門將：葉鴻輝 (東方)、伍瑋謙 (冠忠南區)、謝家榮 (大埔)

後衛：周緣德 (大連英博)、亞歷斯祖 (東方)、費蘭度、艾里奧、鐘樂安 (傑志)、周子謙、杜 度 (理文)、陳晉一 (上海申花)、尼高拉斯 (大埔)、徐宏傑 (雲南玉昆)、杜俊暉

中場：孫銘謙 (滄州雄獅)、林衍廷、余在言 (東方)、顏卓彬 (傑志)、黃 威、胡晉銘 (理文)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：吳宇曦 (東方)、艾 華、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、馬 斐、潘沛軒、祖連奴 (傑志)、艾華頓 (理文)、安永佳 (深圳新鵬城)、米 高 (曼海姆)