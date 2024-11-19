友賽｜港足小勝毛里求斯　韋斯活高呼新口號「Westwood In」　強調末段不搶攻非消極 (23:50)

韋斯活其後出席賽後記者會，指出對手在42分鐘少踢一人後把防線縮後，讓致力磨合進攻的球隊有額外得着，「我們未試過面對敵軍10人應戰、全員縮後的情境。來年3月展開的亞洲盃外圍賽有機會對實力較弱的對手，所以此戰是很好的一課，研究如何撕破密集的防線」。他強調即使僅勝一球也感到滿意，稱末段麾下控球未再搶攻，是保護勝局的表現，「不論1球還是3球，也只是一場勝利。對手尾段連中堅都壓前了，我們要保持警惕，若因一時大意地被追和，這會讓球迷更失望。我們此戰換入吳宇曦和陳肇鈞，也顯示我們到最後一刻還是以爭勝，否則我們可以換入杜度等後衛，踢5名後衛穩守戰局」。

談及下月8日展開的東亞盃外圍賽，韋斯活透露今日需挑選30人初選名單，並已跟各球會和外流中國聯賽的球員展開溝通，「茹子楠和余煒廉跟球會約滿回復自由身，相信他們仍樂意為港足效命，但仍需跟他們坐下來相談聆聽他們意願，始終他們也要照顧自己的情況」。他另證實助教盧斯爾將會離開教練團，感謝對方的貢獻。

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