世盃外︱國足主場1：3不敵日本　近17次交手不勝 (22:03)

國足在今屆C組首輪作客慘吞日本隊7蛋，寫下隊史在世界盃亞洲區外圍賽最大敗仗，同時是雙方歷來交手最大分差。不過國足經歷三連敗後，過去兩輪分別擊敗印尼及巴林隊，由榜尾升至第4位。今晚於次循環返主場再遇日本，國足是役有主力前鋒武磊續因傷避戰，而近兩仗入球功臣張玉寧則因微傷先列後備，前線由韋世豪伙拍林良銘攻堅。

此外，中國足協在賽前發布《文明觀賽倡議書》，列出10條指引籲球迷文明觀賽，包括注重禮儀、尊重秩序、文明助威、尊重他人、愛護環境、遵守法規、支持公平競爭、熱情友善、注意安全，以及傳播正能量。而這場大戰賽前氣氛熾熱之餘，門票更水漲船高，一張原價1380元人民幣的門票更漲至4128元人民幣。

雙方今仗上半場戰况膠着，國足早段靠前場壓迫防守未太落下風，不過「藍武士」至39分鐘終告打破悶局，翼鋒久保建英遠射被國足門將王大雷撲出底線後，久保在左路隨即開出角球予中鋒小川航基一頂破網。及至上半場補時5分鐘，翼鋒伊東純也於右路角球傳中予近柱的町田浩樹，後者再頭槌二傳給尾柱無人看管的防線拍檔板倉滉近門頂入，半場領先兩球。

積極反撲的國足在換邊後僅4分鐘，憑韋世豪在右路策動反擊，斜線地波傳中給隊友謝文能，他故意漏予隨後的林良銘，後者即快射施破日本門將鈴木彩艷的十指關，追成1：2，亦是國足自從2019年東亞盃後再次在對方身上取得入球。54分鐘，伊東純也於右路殺入底線傳中，小川航基輕鬆頭槌再建一功，再度拉開兩球優勢。70分鐘，韋世豪右路左腳妙射幾乎得手，但被鈴木彩艷及時撲出。其後雙方未添紀錄，國足以1：3不敵日本，連勝告終後在C組以6戰續得6分暫列第5，日本則6戰16分續居首，出線決賽周在望。

其他賽事方面，與中日同處C組的西亞勁旅沙特阿拉伯隊遭遇「滑鐵盧」，意外作客以0：2不敵印尼隊，近4輪不勝，爭出線現危機。至於烏茲別克隊作客以1：0小勝朝鮮隊，在A組6戰得13分續穩守次席。

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