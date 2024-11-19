友賽｜港足1球小勝10人毛里求斯　三連捷強勢迎東亞外　艾華頓連續3仗建功 (21:58)

本仗特惠票於賽前2.5小時售罄，來自毛里求斯的著名賽馬騎師田泰安亦有入場觀戰，並一度現身客隊球迷區與鄉里同樂。港足此戰正選與上周四3：1挫菲律賓隊相比僅有一個調動，由黃威取代余在言擔正中場。毛里求斯隊此戰正選派遣7名外流兵，包括前法國U21中堅路斯、英超韋斯咸U18中場卡利斯迪及德甲奧格斯堡U19前鋒萊昇。

雨戰無礙主張控球在腳的港足發揮，甫開賽便主動搶攻；翼鋒艾華頓2分鐘右路個人突破闖入禁區後起腳，被客軍門將捷奧迪擋出。毛里求斯隊早段有零星反擊機會，萊昇7分鐘接應中場維蘭路爾傳送，單刀埋門被葉鴻輝化解出底線。港足戰至11分鐘，憑艾華頓接應周緣德傳送後，盤球至禁區頂燙射世界波破網，連續3場國際賽取得入球。這名效力理文德鋒將30分鐘再有「士哥」機會，禁區內趁敵軍解圍不遠快腳近射，皮球門前掠過斜出失機。而客軍左閘高連25分鐘後備入替，惟應付艾華頓甚為狼狽，結果在38及42分鐘接連侵犯對方，上陣17分鐘便領兩黃一紅被逐。港足在比數及人數均佔優勢下，半場以1球領先。

港足換邊後由孫銘謙入替史提芬彭利拿踢左翼，並持續佔據上風，艾華頓於48分鐘離門30碼笠射冷箭高出；另一巴西裔鋒將祖連奴55分鐘禁區頂一控一射，則未能命中目標，後衛亞歷斯祖此時入替顏卓彬，第2次代表大港腳上陣。港足63分鐘於離門20多碼博得罰球，黃威主射同告高出；這名32歲中場71分鐘被換出，由上季香港足球先生陳肇鈞入替。港足73分鐘再有前場罰球機會，祖連奴接應艾華頓長傳頭槌攻門，但角度欠奉被門將穩接。毛里求斯隊補時靠罰球攻勢，導致港足守將費蘭度頭槌「擺烏龍」，但旁證指該隊有球員越位在先改判無效，觸發客軍球員激烈抗議，更有客隊球迷衝入球場草地範圍，而已被換出的萊昇終領紅牌被逐回更衣室。港足經歷這段小插曲後維持1：0勝果，以三連勝姿態迎接下月東亞盃外圍賽。

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