NBA︱湖人落實為名帥萊利設銅像　81歲前公牛名將路夫病逝 (19:00)

現任邁阿密熱火會長的萊利，在球員時代曾為湖人於1972年贏得NBA總冠軍，退役後他於1979年成為湖人助教展開教練生涯，1981年「坐正」後更領軍分別於1982、1985及1987及1988年四奪總冠軍，在他帶隊9年間，湖人勝率高達73.3%。而他於1990年離任後，輾轉執教過紐約人及熱火，並帶領後者於2006年取得隊史首冠，近年更升任該隊管理層。

湖人班主珍妮畢斯在聲明中讚揚對方道：「萊利是湖人的標誌性人物，他的專業引領球隊寫下了輝煌的一頁。」而現任湖人主帥JJ列迪克亦稱：「萊利是籃球界傳奇，湖人歷史的一部分，絕對值得為他設立這座銅像。」

另外，聯盟今公布前公牛球星卜比路夫因不敵癌魔離世，享年81歲。這名曾在NBA打滾12年的小前鋒，曾3度入圍全明星，以及3次入選年度最佳防守隊伍，而其10號戰衣亦獲公牛榮休。

常規賽方面，密爾沃基公鹿今憑全場貢獻「雙雙」的球星李拿特，於完場前3.2秒的奠勝上籃得分，在主場以101：100險勝侯斯頓火箭。至於洛杉磯快艇則以102：99力克金洲勇士，主場五連勝。

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