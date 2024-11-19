歐國聯︱聖馬力諾取隊史首場作客勝利　3：1挫列支敦士登奪D1組首名來屆升班 (16:30)

現時世界排名處於榜末210位的聖馬力諾隊此戰40分鐘雖先失守，惟換邊後不足1分鐘便由中場拿沙利扳平，加上前鋒尼高拉蘭尼於66分鐘射入12碼，以及中場高連奴治76分鐘建功，終以3：1反勝排名第200、上月友賽曾1球小勝港足的列支敦士登隊，連同今年9月5日主場一役「雙殺」對手，隊史3場勝仗均從對方身上取得。

聖馬力諾賽後在D1組錄得2勝1和1負得7分，因而壓過6分的直布羅陀隊，取得直接升上來季歐國聯C組聯賽的資格。職球員待完場哨聲響起後，隨即衝入場內忘形慶祝。為球隊射入反超一球的尼高拉蘭尼，賽後形容當晚片段會深深烙印在其腦海中，「這份喜悅是我們從未感受過，很想跟大家分享」。該國足總會長Marco Tula賽後讚揚球員締造歷史之夜，「作為人類、作為運動員、作為男人，他們展示了自己的價值，我跟他們一樣落淚」。

此外，克羅地亞隊在A1組主場1：1逼和篤定首名的葡萄牙隊，6戰8分下以1分優勢力壓同日作客2：1擊敗波蘭的蘇格蘭隊，次名闖8強。A4組方面，已提前出線的西班牙隊靠鋒將拜仁薩拉哥沙補時3分鐘射入12碼，主場3：2險勝瑞士隊，與同日與塞爾維亞互交白卷的丹麥隊攜手晉級。