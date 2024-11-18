學界｜聖若瑟書院3：1挫10人法國國際學校　下周決戰香港國際學校爭冠 (19:45)

上屆因於男子乙及丙組均奪冠、從而以男子總成績首名由第二組（D2）升至D1參賽的法國國際學校，今屆分組賽已發揮不俗，取得3勝1和1負，包括曾以2：1殺退上屆殿軍的英華書院，並壓過對方次名晉級。而上屆在甲、丙組及精英賽得到三料季軍的聖若瑟書院，則在分組賽4勝1和不敗成績，首名躋身4強。

聖若瑟書院是役甫開賽已控制戰局，效力港超球隊東方U22的曾斫然到27分鐘接應傳中燙射得手，為聖若瑟先開紀錄，其後不夠一分鐘，港超球隊理文U22的劉宇浩把握對方後失誤下單刀射入，迅速領先比分至2：0。惟戰至31分鐘，此戰作為聖若瑟隊長的李澤淳在禁區內拉跌對手下被判罰極刑及黃牌警告，法國國際學校的Adrian Rodriguez射入12碼，追至1：2完半場。

換邊後，背水一戰的法國國際學校卻在53分鐘迎來壞消息，本身已有黃牌在身的Alessandro Ippolito在禁區邊緣犯規收兩黃一紅被逐，港足U17代表兼踢傑志U18的張堯軒即藉着這個罰球直射入網，再次拉開至3：1，之後法國國際學校亦發生小插曲，陣中隊長區振鋒因向觀眾席擲水樽被罰黃牌，但無阻聖若瑟最終以3：1獲勝，相隔兩年後再殺入下周五上演的決賽，對手將是在另一場4強以2：1力克衛冕拔萃男書院的香港國際學校；法國國際學校則將在季軍賽惡鬥男拔萃。

一眾聖若瑟球員雖完賽後獲得現任校長親自到場讚賞，惟主教練朱兆基賽後坦言對於比賽過程並不滿意，「陣中有些球員已經在跟隨職業球隊操練，我覺得他們可以影響到其他人，並能夠踢高一個層次，但今場顯得較緊張，出現綁手綁腳的感覺，他們均是香港足球的未來，我想見到他們把潛力發揮出來」。而首年參與男甲賽事的張堯軒也縱已適應球隊的新陣式，不過表明對自己表現10分滿分僅有5分。

此外，法國國際學校今仗雖然落敗，但主帥Nick Day形容球隊能闖4強已是一項偉大成就，更在能夠取得入球下展現出球員的韌性。對於球隊未來有資格參加今屆全港學界精英賽，他認為目標是進入淘汰賽，「球隊需要適應比賽所需的體能水平及標準」。

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