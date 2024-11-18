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友賽｜港足明晚迎毛里求斯爭三連勝　韋斯活預期對手注重身體對抗　與9月對陣斐濟相若 (20:25)

中國香港足球代表隊明晚（19日）8時將在旺角大球場迎戰毛里求斯隊，為下月主場出戰東亞盃外圍賽前最後一場友賽。力爭主場三連勝的主教練韋斯活稱，預期對手踢法注重速度和身體對抗，與9月對陣大洋洲隊伍斐濟時相若，但鼓勵麾下貫徹控球風格。

中國香港vs.毛里求斯  旺角大球場  周二晚上20：00開賽  票價：$150/40

港足上周四晚憑安永佳「起孖」及艾華頓建功，在香港大球場以3：1擊敗菲律賓隊，收穫主場兩連勝。港隊對上一次連贏多過兩仗，是2016年在韓籍教頭金判坤麾下錄得五連勝。韋斯活稱球隊每仗必定希望爭勝，縱使此戰性質是友賽，心態卻不能太「友誼」，「會像一場淘汰賽般應戰，但我不能說必勝無疑，足球還是有很多不能控制的因素」。他認為對手強項是身體質素及速度，相信球員經過9月征戰斐濟三角賽，對相關踢法有所了解，「估計像面對斐濟隊時一樣，對手頻繁利用速度、很多身體對抗。不過我們還是希望維持風格，循正確的方向踢足球」。

韋斯活此戰將首次在旺角場領軍，經過今日的賽前操練後，他亦指出此場地與香港大球場的差異，「大球場的草皮較薄，球流動的速度相對較快，在這裏傳球時則需要更用力。惟在旺角場出戰的好處，我們可以期望入場人數滿座或接近爆滿，看台更接近球場下，氣氛定更熾熱」。近5仗均為港足踢滿90分鐘的後衛周緣德，自今年2月從傑志轉赴中國聯賽以來，已連續征戰14個月無休，惟下半季被中超河南隊外借到中甲大連英博的他，在球會出場機會不算多，因此連戰對身體負荷不大。

港足與毛里求斯隊曾在1999年同於旺角場交手，當時港足靠射手鄭兆聰連中三元和歐偉倫建功，以4：3險勝。毛里求斯隊現時世界排名第178位，比港足低20位。這支非洲印度洋島國的球隊9月曾造訪印度出戰跨洲三角賽與兩支亞洲球隊碰頭，分別0：0賽和印度隊及0：2不敵敘利亞隊。今年5月上任的法籍主帥慕拿（Guillaume Luc Moullec）盼透過與亞洲球隊對戰的機會加速球隊磨合，「我們自9月起一直共同努力，這場會浮現一些答案，讓我們踏向下一步」。

毛里求斯陣中履歷最為亮眼的球員，是曾效力里昂和羅連安特等法甲球會的前法國U21中堅路斯（Lindsay Rose）。目前則效力希臘超榜首球隊阿里斯的他，談到奔波於歐洲聯賽仍接受國家隊徵召原因，全因對足球的熱愛，「我愛足球和我的國家，這讓我代表國家隊的每天都充滿動力。在國際賽面對世界各地的球隊讓人振奮，即使已踢過歐聯等大賽，明晚的比賽依然會有新挑戰」。

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