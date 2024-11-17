明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

拳擊｜泰臣無憾復出戰落敗　因年中因胃潰瘍幾喪命　強調「已打贏生命之戰」 (20:25)

昨（16日）在美國得州與27歲網紅拳手積克保羅合演矚目「復出戰」，結果激戰8個回合後飲恨的前世界級拳王泰臣，今日再在其社交媒體帳號盡訴心中情。已屆58歲的他稱對落敗並無遺憾，皆因他在大約半年前「幾乎喪命」，最終能夠重新恢復健康上台應戰，對他而言是雖敗猶榮的一刻。

泰臣與積克保羅的「拳王之約」，原本安排在今年7月上演，惟當時泰臣宣布因胃潰瘍須改期至本月舉行，惹來外界對他健康情况的揣測。直至正式打完復出戰後翌日，泰臣終正式在社交媒體發文，詳述其今年6月「死過翻生」的經歷。他透露當日在醫院「共接受了8次輸血，失去全身接近一半的血量，並足足輕了25磅」，但仍為了重返擂台而奮戰到底，「最後我也總算打贏了這場生命之戰」。

除了回顧過去「生死一線間」的經歷，泰臣亦不忘「識英雄重英雄」，在帖文中向其對手積克保羅及支持他的家人致謝，「能讓孩子親眼看到我出賽，與年齡比我小一半、而且才華洋溢的對手打足8個回合，這是所有拳擊運動員都會夢寐以求的一刻。謝謝你們」。

相關報道：拳撃｜58歲泰臣相隔19年再戰職業拳賽　激戰8回合負點數予網紅拳手積克保羅　明言非最終戰

其他報道：歐國聯｜荷蘭大捷次名出線8強　匈牙利助教不適送院急救後無恙　德國派7蛋破賽事紀錄

其他報道：NBA｜「字母哥」完場前7.3秒被錯判犯規　公鹿征黃蜂1分飲恨　塔圖3分絕殺塞爾特人險勝

相關字詞﹕體育 拳擊 泰臣 復出 輸血 胃潰瘍 積克保羅 喪命 輸血 編輯推介

上 / 下一篇新聞