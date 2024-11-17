拳擊｜泰臣無憾復出戰落敗　因年中因胃潰瘍幾喪命　強調「已打贏生命之戰」 (20:25)

泰臣與積克保羅的「拳王之約」，原本安排在今年7月上演，惟當時泰臣宣布因胃潰瘍須改期至本月舉行，惹來外界對他健康情况的揣測。直至正式打完復出戰後翌日，泰臣終正式在社交媒體發文，詳述其今年6月「死過翻生」的經歷。他透露當日在醫院「共接受了8次輸血，失去全身接近一半的血量，並足足輕了25磅」，但仍為了重返擂台而奮戰到底，「最後我也總算打贏了這場生命之戰」。

除了回顧過去「生死一線間」的經歷，泰臣亦不忘「識英雄重英雄」，在帖文中向其對手積克保羅及支持他的家人致謝，「能讓孩子親眼看到我出賽，與年齡比我小一半、而且才華洋溢的對手打足8個回合，這是所有拳擊運動員都會夢寐以求的一刻。謝謝你們」。

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