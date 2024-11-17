澳門大賽車｜烏高卓古FR世盃正賽封王　晏高摘GT世盃第2冠 (22:25)

FR世界盃正賽雖在首圈一度發生7車相撞事故，導致賽會須出示紅旗。其後因撞車和機件故障退賽，賽會再次出示安全車，但這些都沒有影響以桿位起步的烏高卓古繼選拔賽後再次奪冠。第2、3名同樣與選拔賽一樣，分別是來自MP Motorsport車隊的德籍車手歌德（Oliver Goethe）及KCMG IXO by Prinnacle Motorsport的墨西哥籍車手理昂（Noel Leon）。

此外，Toro Racing powered by MCG車隊的衛冕瑞士籍車手馬些路（Raffaelle Marciello）雖然能夠以桿位起步，但他在最後兩圈時與AF Corse法拉利車隊的傅奧（Antonio Fuoco）相撞失控，令身處第3位的Mercedes-AMG Team GMR車手晏高（Maro Engel）漁人得利奪走首位，最終經過16圈後以45分44.519秒衝線，擊敗Team KRC和Team WRT的兩名寶馬車手法夫斯（Augusto Farfus）和雲達連特（Sheldon van der Linde）。另邊廂，由香港賽車手歐陽若曦擔任車隊總監的Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing車隊，其兩名車手真卡迪拿（Daniel Juncadella）及古農（Jules Gounon）分別位居第10及19名。全場唯一的香港車手方駿宇則為Uno Racing Team車隊在正賽中獲得第17名。

另外，屬於今季TCR世界巡迴賽最終站的東望洋大賽，塞爾維亞的博爾科維奇（Dusan Borkovic）獲得次回合冠軍，而總冠軍則由本站第5名完賽、匈牙利籍車手的米捷利斯（Norbert Michelisz）則成功封王。

至於原本在早上舉辦的路車回歸盃，其比賽圈數本身為10圈，但因大雨影響下前5圈由安全車帶領，到第6圈即有車手發生意外，賽會出示紅旗及腰斬比賽下，賽果以按照上一圈的排名而定，由香港車手陳達文獲勝，亞軍為澳門車手鄭健生，季軍為另一來自香港的車手司徒永信。已經數次改期舉行的格蘭披治電單車大賽因天氣關係最終亦需要取消，成績將按排位賽名次而定，MGM FHO Racing BMW車隊的陶德（Davey Todd）奪得冠軍，亞軍和季軍分別為哥達摩（Erno Kostamo）和赫爾文（Peter Hickman）。中國車手韓壢潮則在大灣區GT盃（GT4）掄元，另一中國車手楊小偉獲得亞軍，新的季軍則是香港車手謝榮鍵。

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