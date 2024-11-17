歐國聯｜荷蘭大捷次名出線8強　匈牙利助教不適送院急救後無恙　德國派7蛋破賽事紀錄 (19:32)

荷蘭這仗藉前鋒韋格賀斯及加普射入12碼，以2：0領前上半場，下半場再憑中場杜費斯和古普美拿斯分別於64和85分鐘錦上添花，令匈牙利吞4蛋而回。匈軍賽後5戰續得5分排季席及落後荷蘭3分，即使在末輪主場挫此輪賽前已首名出線8強的德國，荷蘭同時又作客負包尾的波斯尼亞，亦無法趕過「橙軍」以次名出線，理由是後者在兩循環交手取得勝和各一的上風成績。

然而，此仗的焦點是匈軍的助教施沙拉爾。36歲的他此役開賽7分鐘後於後備席突然倒下，其間雙腿抽蓄，被附近的匈軍職員和後備球員發現後，迅速在他周圍組成保護屏障，其間隊長見狀蘇保斯拉爾見狀疑流下男兒淚。施沙拉爾其後送院急救，經一晚醫治後，匈軍主帥馬高羅斯說：「施沙拉爾是有意識的，能夠說話，一切正常。」事實是球證在意外發生後，曾詢問匈軍是否願意繼續比賽，而經蘇保斯拉爾與隊友研究後，決定賽事如期舉行。

荷蘭隊長中堅華基爾雲迪積克關注施沙拉爾道：「這令人震驚。縱使我的利物浦隊友蘇保斯拉爾曾告訴我，施沙拉爾以前亦曾出現這狀况，但我也難免在目賭意外後感到害怕。值得慶幸是他的情况已明顯穩定下來。」

施沙拉爾球員時代司職前鋒，2009至22年間為匈牙利上陣86次入26球，曾出席2016年歐洲國家盃，並以隊長身分帶領球隊參戰在2021年舉行的2020年歐洲國家盃。下月初才37歲的他曾效力緬恩斯、史浩克04和賀芬咸等德甲球隊，去年初被巴素利解約後宣布掛靴。

同組德國藉基連甸斯特及科利安華迪斯各梅開二度，穆斯亞拿、夏維斯和利萊辛尼建功，以7：0大勝波斯尼亞，並改寫了歐國聯最大比數勝果。至於C1組的瑞典則憑前鋒基奧基尼斯及阿歷山大伊沙克破門，主場以2：1擊退斯洛伐克，賽後5戰得13分續居榜首，並提早一輪升班。

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