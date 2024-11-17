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NBA｜「字母哥」完場前7.3秒被錯判犯規　公鹿征黃蜂1分飲恨　塔圖3分絕殺塞爾特人險勝 (17:35)

密爾沃基公鹿今早（17日）在NBA常規賽雖有「字母哥」安迪度高安普貢獻今季首次「三雙」的22分、15個籃板及12次助攻，但在比賽的最後7.3秒出現爭議判決，加上公鹿當時已沒有挑戰權，最終被夏洛特黃蜂控衛拿美路波爾射入兩個罰球，作客以114：115落敗。主球證居迪斯貝理雅（Curtis Blair）賽後坦承錯判，認為若能重播便會推翻該判決。

公鹿今仗續有星級後衛李拿特因腦震盪缺陣。雙方整場11次交換領先，當公鹿在最後一節尾段僅領先1分，黃蜂的拿美路波爾在餘下7.3秒嘗試右路突破時，球證對「字母哥」吹罰犯規，但重播畫面似乎顯示並沒有任何接觸。公鹿當時也已沒有挑戰權，最終讓交出26分、9個籃板及6次助攻的拿美路波爾兩罰全中，為球隊以115：114險勝。

此戰的主球證居迪斯貝理雅賽後承認誤判，「在現場比賽中，我們認為是非法的雙腿接觸，但從賽後審核中，卻未發現比賽中存有非法接觸」。

另邊廂，波士頓塞爾特人憑交出24分、11個籃板及9次助攻「準三雙」數據的的前鋒塔圖，在加時賽以一記絕殺3分球，主場以126：123險勝多倫多速龍。至於中鋒安東尼·戴維斯及新秀肯納特（Dalton Knecht）分別轟入31分和27分，領洛杉磯湖人作客以104：99反勝新奧爾良塘鵝，豪取五連勝。而昨日為薩克拉門托帝王奪得60分的迪阿朗霍斯，今在「背靠背」比賽主場迎戰猶他爵士時再狂轟49分，累計得分109分，成為連續兩戰得分歷史上第8人，主場助帝王以121：117取勝。

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