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啟德體育園｜15人欖球港隊測試賽挫巴西　雨戰未見積水　兩軍球員同讚草皮質素佳 (20:40)

啟德青年運動場今午（16日）第2場測試賽，由中國香港15人欖球代表隊與巴西隊合演國際邀請賽，港隊終以38：17輕取對手。賽事期間落起驟雨，但球場草皮亦未見太大損耗和積水。兩隊球員賽後向傳媒分享用場後感時均給予正面評價，有客隊球員更稱讚草地質素屬「征戰以來遇過最佳」。

欖球比賽對草地損耗較大，加上近日不時落起驟雨，啟德青年運動場的草地質素帶來考驗。本報記者現場所見，在兩隊賽前熱身後，場內已有草頭被挖起，惟即使下半場雨勢加劇仍未出現積水；巴西隊球員此戰身披白色戰衣，亦未因雨中作戰弄污球衣變「泥鴨」。翻查資料，啟德青年運動場草皮由95%百慕達真草及5%仿真草混合而成，場地頂蓋和草坪有管道引流及回收雨水，地下設3個大型水缸儲水，儲水經過濾及消毒後將循環再用灌溉草坪。

港隊華將林澤成賽後形容啟德場地配套屬頂級，「在持續下雨的情况仍能維持質素，草皮的根基很好。球場範圍比較闊，有利我們擴張兩邊的打法」。另一港隊華將蘇禮文說在雨中作戰也未覺跣腳，並形容場地氣氛和體驗理想，「雖不是所有設施就緒，但職員短時間內準備這場地給我們使用，已經好開心」。香港國際七人欖球賽落實明年3月28至30日在容納5萬人的啟德體育園主場館上演，蘇被問到會否渴望踏上主場館時回應道：「有朝一日吧！先進入七欖港隊再說。」

巴西隊球員Lucas Tranquez則稱讚啟德青年運動場，是他征戰以來遇過的最佳草地，「就像地氈一樣。球衣比賽後沒有泥迹，感覺比賽前更乾淨，一切都很完美」。

賽事方面，兩軍繼本月9日後再交手，港隊在香港足球會球場舉行的首戰以10：23出師不利；惟此戰4分鐘便藉林澤成達陣，並由迪泰利接連射入加踢及罰球，率先領前10：0。巴西隊其後在30及33分鐘兩度達陣反超，但迪泰利38分鐘再直射罰球得手，半場領先13：12。港隊下半場再由迪泰利兩度罰球建功，加上史賓頓和禾利成功達陣，終以38：17報卻敗仇，並以總比數48：40勝出系列賽。司職勾球手的林澤成成為啟德場首名達陣者，賽後對此興奮莫名，「這是特別的，當刻未有想太多，但在這絕佳的氣氛下，很榮幸成為第一人」。

相關字詞﹕體育 欖球 15人欖球 港隊 啟德青年運動場 啟德體育園 編輯推介

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