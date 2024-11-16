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澳門大賽車｜美車手烏高卓古FR世盃選拔賽登頂　明午正賽爭冠 (21:50)

澳門格蘭披治大賽車今（16日）續演，昨日以0.014秒的輕微差距勇奪區域方程式（FR）世界盃選拔賽以頭位起步的美籍車手烏高卓古（Ugo Ugochukwu），今在選拔賽經過10圈比賽後，終以47分40.192秒率先衝線，以0.221秒壓過德籍車手歌德 （Oliver Goethe），明午3時半將在15個圈的正賽爭冠。

由於今屆澳門格蘭披治不設世界三級方程式（F3）比賽，故改為舉辦FR世界盃。縱代表TGM Grand Prix車隊的日本籍車手小川颯太今仗初段於文華東方彎失控撞欄，令安全車需要出動，加上在最後4圈落起大雨，賽會也需出示紅旗，但也無阻R-ace GP車隊、麥拿倫青訓體系出身的烏高卓古，終做出47分40.192秒首名贏出選拔賽。第2、3名分別是來自MP Motorsport車隊的歌德及KCMG IXO by Prinnacle Motorsport的墨西哥籍車手理昂（Noel Leon）。

另邊廂，Toro Racing powered by MCG車隊、衛冕的瑞士籍車手馬些路（Raffaelle Marciello），今在GT世界盃選拔賽雖以頭位起步下在1號彎出現失誤被其他對手超越，但馬些路駕經加思欄彎時能夠反超前，其後在掌控領先位置下，經過12圈後終以27分37.981秒首名衝線，Team WRT車隊的迪亞士雲科爾（Dries Vanthoor）和AF Corse法拉利車隊的傅奧（Antonio Fuoco）分別得第2、3名。

至於由香港賽車手歐陽若曦擔任車隊總監的Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing車隊，真卡迪拿（Daniel Juncadella）及古農（Jules Gounon）則在GT世界盃選拔賽中位居第12及第22名。歐陽若曦賽後表示車隊今天得不到預期的成績，但兩位車手經已發揮得很好並完成比賽，希望明日中午12時25分舉行的16個圈正賽，能夠打進前10名。至於另一香港車手方駿宇為Uno Racing Team車隊在選拔賽得第19名完賽。

澳門格蘭披治大賽車將在明日煞科，先後上演包括電單車、路車回歸盃、東望洋大賽、GT世界盃、大灣區GT盃（GT4）及FR世界盃的正賽。

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