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拳撃｜58歲泰臣相隔19年再戰職業拳賽　激戰8回合負點數予網紅拳手積克保羅　明言非最終戰 (18:00)

58歲美籍前世界級拳王泰臣（Mike Tyson）相隔19年再踏職業拳壇，在賽制稍有改變下，今午（16日）最終激戰8個回合後，3名裁判一致裁定不敵27歲網紅兼拳手的積克保羅（Jake Paul）。泰臣賽後明言這仗並非最後一戰，對自己發揮感到非常滿意。

這場萬眾囑目的拳賽原定於今年7月上演，但當時泰臣因胃潰瘍而宣布推遲至今日開戰。規則方面，為遷就年屆58歲的泰臣，此戰進行8回合，每回合2分鐘，並非平時職業賽將進行10或12回合及每回合3分鐘，雙方也會使用較重的14安士拳套，而非標準的10安士，以減低拳擊威力，得州體育委員會同時將今次賽事納入為職業賽事。惟兩人昨日賽前過磅時，已顯示出彼此之間的火藥味，積克保羅因踩到泰臣的腳而被他掌摑。

曾獲世界重量級冠軍的泰臣上一次出戰職業拳賽已是2005年，並一度宣布退役，但他其後曾包括在2020年與4個不同量級奪得6次拳王頭銜的Roy Jones Jr.打表演賽，當時雙方被判為平手；反之，同樣來自美國的積克保羅年僅27歲，本身為知名YouTuber，其頻道現時擁有逾2000萬追隨者，他在2020年初進軍職業拳擊界，至今11場職業賽錄10勝7次KO。

今仗在得州的AT&T場館中舉行，並在串流平台上直播。賽前獲50勝6負44次KO成績的泰臣在前2個回合以點數20：18稍勝，但第3回合起，泰臣的體能開始下降，步法上亦變得較慢，令積克保羅把握機會多次打出勾拳，戰至最後一個回合結束前最後幾秒，賽事勝負已分下，積克保羅亦向作為傳奇拳手泰臣鞠躬致敬。今場3名裁判最終分別以80：72、79：73及79：73，一致判定積克保羅獲勝，生涯戰績改寫為11勝1負；落敗的泰臣則為50勝7負。

當賽後被問及這次是否是他最後一次出現在拳擊場時，泰臣表示不排除重返可能性，「我不知道，這取決於情况」。積克保羅也讚揚泰臣道：「他是一個偶像，能夠與他戰鬥是一種榮幸。他顯然是這個星球上最堅強、最壞的人」。惟他亦坦認想給予粉絲一場表演，而不想傷害泰臣。另外早前有報道稱，泰臣在今仗的獎金將獲得2000萬美元（約1.56億港元），而積克保羅則是其兩倍，袋走4000萬美元（約3.11億港元）。

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