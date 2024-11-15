歐國聯｜法國啞火主場悶和以色列　與意大利晉8強　英格蘭復仇希臘升班在望 (18:58)

歐國盃A2組賽前形勢相當清晰，領前的意大利和法國餘下兩輪只要沒太大差錯，兩個出線席位應可手到拿來，惟法國因前鋒基利安麥巴比落選，以及翼鋒奧士文尼迪比利的因傷避戰，賽前被揣測或現暗湧，結果球隊雖全場控制戰局及有24射門8次中框，卻未能化為入球，最終被以色列逼和0：0完場，亦令後者取得第1分。

法國《隊報》賽後狠批「高盧雄雞」攻力薄弱，並疑故意選守將伊巴希馬干拿迪為此役最佳球員而予以挖苦，評語是「極度悶戰中，他是最佳前鋒之一」，又預言末輪作客領前3分的意大利將難以反超對方取首名出線。意軍藉中場辛度東拿利於11分鐘收穫首個國際賽入球，作客以1：0勝賽後續以4分守在第3位的比利時。法國主帥迪甘斯賽後暗示並非故意棄用麥巴比，而是該名皇家馬德里鋒將「目前處境很複雜，正面對一段並不是職業生涯中最快樂時光。我支持他。我重申他想為法國出力，但我認為這次處理手法對他更好」。

麥巴比缺陣外，這場法、以之戰亦足成為焦點，理由以色列與哈馬斯衝突逾1年後，歐洲近期因出現「反猶」浪潮，其中上周中特拉維夫馬卡比在歐霸作客阿積士更發生以國球迷遇襲事件，事後該國警告國民不要前赴今晨比賽地點聖但尼市的法蘭西體育場，而結果是這可容納8萬人的球場，今次只有16,611人入場觀戰，創出1998年啟用後最低入座紀錄，而當中包括約100名以國球迷，並據報當賽前響起以國國歌即出現噓聲，未幾以國球迷區附近發生幾分鐘混亂局面，其間有人奔跑和拳腳交加，而保安人員則很快形成人牆加以阻隔；值得一提的是，法國此仗保安森嚴，場內場外保安人員多達4000人。

B2組方面，英格蘭隊今晨殘陣作客希臘隊外，看守領隊卡斯利更沒以隊長哈利卡尼掛帥，卻仍憑奧尼屈堅斯在7分鐘先開紀錄、敵軍門將於78分鐘擺烏龍，以及中場居迪斯鍾斯在83分鐘埋齋，以3：0大捷凱旋，並報卻上月主場破天荒交手落敗之仇。「三獅」賽後5戰得12分，以較佳得失球差反壓同分的希臘升上榜首，下輪主場碰愛爾蘭勝出便篤定升班。

其他報道：東亞盃外圍賽｜港足下月主場爭入決賽周 分組賽鬥中華台北蒙古 啟德副場演澳門對關島